Ekrem İmamoğlu'ndan flaş koronavirüs açıklaması: Sokağa çıkma yasağı gelebilir

Geç bile kalıyoruz aslında. Çünkü dünyadaki etkisini görüyoruz. Dünyadaki ulusların, ülkelerin bu sürece dair çok tedbirli davrandığını, şehirlerin bomboş kaldığını görebiliyoruz. Dün birkaç manzara yine bana ulaştı. İnsanların, özellikle gençlerin maç yaptığı, spor yaptığı şeklinde… Tümüyle bunlar aslında ne kadar hafife aldığımızın göstergesi. Net olarak söyleyeyim: Nasıl ki 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirildi, bu, tümüne getirilmeyecek anlamına gelmiyor. Dünyada bu yapıldı. Mecbur kalınırsa; -ki bütün verileri bana göre var- bu uygulamaya bile ülkemizin, devletimizin gideceği ortada. Sürece bu ciddiyetle hepimizin bakması lazım. Bu konu, Ekrem İmamoğlu, Çağla Şikel konusu değil; bu konu milletçe hepimizin içselleştirmesi gereken bir konu. Zira bu sorunu bir ilçe belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ya da hükümetimiz, bakanımız çözemez. Bu konuyu milletçe çözmemiz lazım. Tüm kurumlarıyla, tüm paydaşlarıyla sürece olan hassasiyetimizi göstermeliyiz. Krizin farkına varmak, birinci husus. Bu farkındalığı büyütmek, bilgi sahibi yapmak, ikinci bölümü. Ama sonrasında mutlak bir dayanışma gerekiyor. Bu dayanışmayı sağlama adına da koordineli çalışmaya önem veriyoruz. Dayanışma kavramı, sadece ulusal değil, uluslararası dayanışmaya dönüşmüş şekilde her ülkenin birbirine katkı sunmaya çalıştığı. Aklın ve bilimin yeterli olduğu bütün hususları herkes birbiriyle paylaşmak durumunda. Böyle bir aşamayı biz İstanbul’a entegre ederek, kendi çabamızı en maksimum düzeyde ortaya koyacağız. Gün içinde, belki görmüyoruz ama İBB’de on binlerce çalışanımız İstanbul’a hizmet ediyor.

Tek başına yaşayan yaşlı vatandaşlarımız alışverişlerini nasıl yapacaklar?

İnternete bağlanamayan insanlar var. Bu insanlarımız, çağrı merkezimize başvurmaları halinde onlara destek olabileceğimizi ifade ettik. 60 yaş üstü ciddi sayıda insanımız var; 1 milyon 600 bin civarında. Biz, elimizden gelen desteği, bu çağrı hattımız üstünden vereceğiz. Bunun için, her türlü önlemini almış, bu sürece katkı sunacak bir ekibi hazırlıyoruz. Ama bunun ötesinde esas dayanışma, vatandaşlarımızın kendi arasında olmalı. Bu kadar büyük bir sayıyı, toplumsal olarak bizim çözümlememiz gerekiyor. Her insan, kendi apartmanındaki yakın komşularında, bu tarz yalnız yaşayan yaşlılara mutlak göz kulak olması gerektiğini, tedbirlerini katkı sunmaları gerektiğini, hal-hatır sorması gerektiğini özellikle belirttik. Herkes de kendi büyüğüne mutlaka gözü gibi baksın. Yine tekrar edelim. Olayı böyle 65 yaş üstü kitleye mal eder gibi konuşuyorum sanki ama; hayır. Bu konu, bütünümüzü ilgilendiriyor. Ne yazık ki insanlar, havalar da iyi olunca, pikniğe dönük meraklarını gösterdi. Bu, kaldırılabilir bir şey değil. Görüntüleri görünce, o gün yine sosyal medya üzerinden yayın yapmak zorunda kaldım. Çok ilginç bir şey söyleyeyim. Çin’in İstanbul Başkonsolosu’nun evi Belgrad Ormanı’na yakın bir yerde. Telefon konuşmamızda isyanla bana, ‘Ya arkadaş nasıl anlamaz insanlar? Nasıl parka çıkarlar? Şu anda araba çekecek yer yok Belgrad Ormanları civarında” dedi. Bu, çok ürkütücü bir şey. İşte böyle anlarda insanın nefesi kesiliyor, her şeyi söyleyebiliyor. Başkan’ın duygularını uzaktan hissedebiliyorum. Keyfin, alışverişin, bunların zamanı değil.