Ekrem İmamoğlu'ndan Halk Ekmek açıklaması! "127 liraydı 325 lira oldu"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından Halk Ekmek'in 2022 yılı için un ihalesine çıktığını duyurdu.

"127 TL İKEN 325 TL OLDU"

İmamoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Halk Ekmek, 2022 yılı için un ihalesine çıktı. 2021’de 1 çuval un 127 TL iken, bu yıl çuval başı en düşük teklif 325 TL oldu. İstanbullulara ucuz ve sağlıklı ekmek sağlamak için elimizden geleni yapacağız."

Halk Ekmek, 2022 yılı için un ihalesine çıktı. 2021’de 1 çuval un 127 TL iken, bu yıl çuval başı en düşük teklif 325 TL oldu. İstanbullulara ucuz ve sağlıklı ekmek sağlamak için elimizden geleni yapacağız. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 12, 2021



