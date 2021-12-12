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Ekrem İmamoğlu'ndan Halk Ekmek açıklaması! "127 liraydı 325 lira oldu"

12.12.2021 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından Halk Ekmek'le ilgili açıklamada bulundu. İmamoğlu, açıklamasında, "Halk Ekmek, 2022 yılı için un ihalesine çıktı. 2021’de 1 çuval un 127 TL iken, bu yıl çuval başı en düşük teklif 325 TL oldu." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'ndan Halk Ekmek açıklaması! "127 liraydı 325 lira oldu"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından Halk Ekmek'in 2022 yılı için un ihalesine çıktığını duyurdu.

"127 TL İKEN 325 TL OLDU"

İmamoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Halk Ekmek, 2022 yılı için un ihalesine çıktı. 2021’de 1 çuval un 127 TL iken, bu yıl çuval başı en düşük teklif 325 TL oldu. İstanbullulara ucuz ve sağlıklı ekmek sağlamak için elimizden geleni yapacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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