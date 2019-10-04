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Ekrem İmamoğlu'ndan 'Hamidiye suyu' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 16:39 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hamidiye suyla ilgili boykot sorusuna "Hamidiye suyun satışları arttı. Yok satıyor. Daha önce kutsal yerine koydukları bu suya bugün yaklaşımlarına gülüyorum." cevabını verdi.

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Hamidiye suyu' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü' kapsamında, İBB Hayvan Aşılama ve Tedavi Ünitesi‘ni ziyaret etti ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'SATIŞLAR ARTTI'

İmamoğlu Hamidiye su için alınan boykot kararlarıyla ilgili ise, "Ben her gün Hamidiye su içiyorum, bana gayet iyi geliyor. Bu işe katılan beyinlere şaşıyorum. Bununla kime yaranıyorlar anlamıyorum. Hamidiye suyun satışları arttı. Yok satıyor. Daha önce kutsal yerine koydukları bu suya bugün yaklaşımlarına gülüyorum" açıklamasında bulundu.

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Ekrem İmamoğlu hamidiye suyu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
onlarin tek kutsali var , para ve rant.
helal Büyük Başkan
Hamidiye su birçok yerde yok bizim markete haftada bir geliyor hemen tükeniyor. Lezzeti ve fiyatıyla uygun.
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