Ekrem İmamoğlu'ndan 'Hamidiye suyu' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü' kapsamında, İBB Hayvan Aşılama ve Tedavi Ünitesi‘ni ziyaret etti ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'SATIŞLAR ARTTI'



İmamoğlu Hamidiye su için alınan boykot kararlarıyla ilgili ise, "Ben her gün Hamidiye su içiyorum, bana gayet iyi geliyor. Bu işe katılan beyinlere şaşıyorum. Bununla kime yaranıyorlar anlamıyorum. Hamidiye suyun satışları arttı. Yok satıyor. Daha önce kutsal yerine koydukları bu suya bugün yaklaşımlarına gülüyorum" açıklamasında bulundu.

