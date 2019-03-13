Ekrem İmamoğlu'ndan 'Hangi projenizle Erdoğan'ın oyuna talipsiniz?' sorusuna yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Buket Aydın'ın sunduğu 40 programına konuk oldu. İmamoğlu, "Kazanırsanız İstanbul'da hangi projenizle Cumhurbaşkanı'nın oyuna talipsiniz?" sorusuna "Yeşil alan, o kadar bol alan yapacağım ki bana oyunu vereceğini düşünüyorum" yanıtını verdi.

İşte İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

Millet Bahçeleri açıldı geçen yıl, bir atılım gibi İstanbul'da millet bahçeleri açıldı. Açılan millet bahçeleri kadar Beylikdüzü'nde yeşil alan yaptık. İlçe belediyesi olarak yaptık. Bu kent için ne istediğinize bağlı. Ben bu kent için yeşil alan istiyorum. O kadar bol alan yapacağım ki bana oyunu vereceğini düşünüyorum.

