Ekrem İmamoğlu'ndan HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmaları hakkında açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır, Van ve Mardin'de HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmalarıyla ilgili Twitter'dan bir açıklama yaptı.

İmamoğlu'nun açıklaması:

31 Mart Yerel Seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez.

31 Mart Yerel Seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 19, 2019

GÖREVDEN ALMALAR



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevden alındı.

Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Yaman, Van'a Van Valisi Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Belediye binaları da polis çemberi altına alındı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görevden almaların, terör soruşturmaları sebebiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

