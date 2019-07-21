Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) üç yeni atama yapıldı. Büyükşehir Belediyesinde yapılan açıklamaya göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına raylı sistem uzmanı Orhan Demir'i, Raylı Sistemler Daire Başkanlığına, ileri seviyede Japonca ve İngilizce bilen Doç. Dr. Pelin Alpkökin'i, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığına da Yüksek Mimar Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin'i atadı.

ORHAN DEMİR KİMDİR?



Demir, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden 1979 yılında mezun oldu. Demir, yüksek lisans eğitimini ODTÜ Mimarlık Fakültesinde tamamladı. 1983-1994 yılları arasında sırasıyla, İmar ve İskan Bakanlığı Büyük İstanbul Nazım Plan Bürosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi STFA Mühendislik AŞ'de şehir plancısı, müdür yardımcısı ve proje müdürü olarak görev yapan Orhan Demir, 1986 yılından bu yana, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin farklı kentleri ve bölgeleri için hazırlanan ulaşım ana planları, kara yolu, tramvay, hafif raylı sistem, metro sistemleri talep analizleri, fizibilite etütleri gibi kentsel ve bölgesel ölçeklerdeki ulaştırma projelerinde görev aldı. Demir, 1999 yılından bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ulaşım planlaması konusunda dersler veriyor, atölye çalışmalarına katılıyor.