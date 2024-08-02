Ekrem İmamoğlu'ndan İsrailli Bakan Katz'ın paylaşımına sert tepki: 'Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz'

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Türkiye karşıtı paylaşımlarında devam ediyor. Son olarak Türkçe, İbranice ve İngilizce paylaşım yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Katz, İmamoğlu'nun seçim sloganına atıfta bulunarak "Her şeyin güzel olacağı günler için umut edelim." notunu yazarak Ekrem İmamoğlu'nun hesabını etiketledi.

"FİLİSTİN ÖZGÜR OLDUĞU ZAMAN"

Katz'ın paylaşımına ise İmamoğlu'ndan kısa süre sonra sert bir yanıt geldi. Katz'ın gönderisini alıntılayan İmamoğlu paylaşımında "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz. Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman." ifadelerini kullandı.