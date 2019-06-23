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Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili ilk açıklama

SEÇİM HABERLERİ  | 23.06.2019 19:04 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili ilk açıklama

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle;

Öncelikle bugünkü 23 Haziran'da yaptığımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ve tabiki anlamlı bu seçimin en önemli ifadelerinden birisi de Türkiye'nin demokrasi sürecine olacak olan katkısıydı. Her iki vasfıyla ülkemize ve İstanbul'a sonuçlar hayırlı olsun.

Bugün onbinlerce hatta yüzbinlerce diye ifade edebileceğim sandık başında görev yapan sandık başında görev yapan bütün yol arkadaşlarıma, günün kahramanlarına, yüksek seçim kurulunda hizmet eden bütün arkadaşlarıma minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Onlar bugünün demokrasi kahramanıydı. Yaptıkları hizmetleri her zaman güzel bir anı olarak hatırlayacaklar.

"TARİHİ SORUMLULUK HALEN DEVAM ETMEKTEDİR"

Ancak şunu da belirtmek isterim ki bugün hali hazırda seçim verileri süreci netleştirmeye dönük oluştursa da, net sonuçlar biliyoruz ki tutanaklarla olur. Sandık görevlisi arkadaşlarıma, kat görevlisi arkadaşlarıma, hukuk sorumlularına, bilişim görevlilerine süreç tamamlanana kadar görev yerlerinde kalmalarını rica ediyorum. Lütfen sandıkları terk etmeyin. Bu tarihi sorumluluk halen devam etmektedir.

"HALKIMIZ HAKSIZLIĞIN HESABINI SORMUŞTUR"

Halkımız bu haksızlığın hesabını sormuştur. İstanbul’da yeni başlangıç oluyor. bu yeni sayfada İstanbul’da adalet, eşitlik olacak. İsraf ve şatafat ortadan kalkacak. Tüm halkımıza ve İstanbullulara teşekkür ediyorum. Siz demokrasiyi korudunuz.

Ayrıntılar geliyor...

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