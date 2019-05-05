Ekrem İmamoğlu'ndan 'İstanbul seçimleriyle' ilgili yeni açıklama!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu Yenikapı’daki Avrasya Gösteri Merkezi’nde İstanbul Gönüllüleri'yle buluşmasında konuştu. İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle: İstanbul'da seçimin sonuçlanmaması adına birileri ellerinden geleni yapıyor. Bazılarının söylediklerine ve yaptıklarına inanın dışarıdaki kargalar bile gülüyor. Siz de gülün. Tepkimizi gülerek göstereceğiz. Bizler zeki insanlarız. '40 YIL DÜŞÜNSEM AKLIMA GELMEYECEK' Bir sürü itirazlarda bulundular, elbette itiraz etmek demokratik bir hak ama 40 yıl düşünsem aklıma gelmeyecek tartışmalar açtılar. Bir oy bile farkla seçilirsiniz. Bundan medet ummak kadar aklı kıt bir şey olamaz. Bir kişi size fazla oy verdiyse kazandınız demektir. Bu defteri kapatalım. YSK, YARIN EN DOĞRU KARARI VERECEKTİR İmamoğlu'nu İstanbul sevdi ama iyiliği sevdi, paylaşmayı sevdi, oy versin- vermesin kucaklayanı sevdi. Dolayısıyla bu seçim bitmiştir, bu seçimin sonucu nettir. YSK'ya itiraz etmiş olabilirler ama YSK demokrasi adına, bu ülkenin, bu şehrin geleceği adına, uluslararası alanda demokrat bir ülke olduğunu ispat etmek adına yarın en doğru kararı verecektir, Türkiye'nin önünü açacaktır, bu kadar net. Bunlar da ilginizi çekebilir Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili flaş açıklama Devlet Bahçeli'dan flaş 'İstanbul' açıklaması

İşsiz sayısı bu ülkede 5 milyonu aşmış durumda. Enflasyon yüzde 20'lerin üzerine çakılmış durumda. Daha acısı 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2650 lira olmuş. Gelinen nokta: Bu ülkenin fakirliği. Ramazan ayına giriyoruz, bir huma 2 lira biliyor musunuz? Bırakın İstanbul seçimini, bak, yürekli bir adam gelmiş, size yardımcı olacak. İstanbul ekonomisini canlandırmak için gecesiyle gündüzüyle çalışacak, siz de işinize bakın. Bırakın bu işlerle uğraşmayı. Biz İstanbul'da kimsenin şahsi mülkünü, koltuğunu devralmıyoruz. KUL HAKKI YEMEYECEĞİZ Ramazan ayına giriyoruz. En önemli şeylerden birisi israf. Türkiye'nin kurumlarında, İBB'de israfın önüne geçeceğiz. İsraf yok, sizin paranızı çarçur etme dönemi bitmiştir. Her kuruşunuza sahip çıkacağız. Makam araçlarıymış, şatafatmış, bu dönemin bittiğini İstanbul'da Türkiye'ye göstereceğiz, size söz veriyorum. Bunu siyasi sorumluluğumla, aile terbiyemden, kişiliğimden, Allah'a olan inancımdan ve korkumdan dolayı yapacağız. Kul hakkı yemeyeceğiz. Keşke kollarım çok genis olsa da hepinizi sarsam sarmalasam. Allah'ım ne olur size mahçup olmayayım. Duam budur.