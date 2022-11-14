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Ekrem İmamoğlu'ndan İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken sözler! 'Saksıya kusur bulma kafası...'

14.11.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrası bugün İstiklal Caddesi'ndeki esnafa moral ziyaretinde bulundu. Ölenlerin anısı için caddeye karanfil bırakan İmamoğlu, cadde üzerinde bulunan bankların kaldırılmasıyla ilgili konuştu. İmamoğlu, "Şu anda bu bir konu mudur çok üzücü. Kalkıp da bir saksıya kusur bulma kafası doğru bir kafa değil. İlk işmiş gibi buna bakmak doğru bir kafa değil" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken sözler! 'Saksıya kusur bulma kafası...'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki esnafa moral ziyaretinde bulunmak için geldi. Meydandan itibaren esnafla sohbet eden İmamoğlu, bombanın patladığı yere de gelerek karanfil bıraktı.

"YOĞUN BAKIMDA 1 HASTA KALDI"

Esnaf ziyaretinde bulunan Ekrem İmamoğlu, "Milletçe baş sağlığı diliyorum. Hepimize geçmiş olsun. Yaralılarımızın durumu gayet iyi. Bu sevindirici ama kaybettiğimiz canlar hepimizi üzmüştür. Allah rahmet etsin. Terörizme karşı, terör örgütlerine karşı dimdik 16 milyon İstanbullu var İstanbul'da, 86 milyon milletimizle beraber, milletçe omuz omuza mücadele vereceğiz. Hiçbir zaman asla, terörizmin bu hamlelerine karşı yüzümüz aşağı eğilmeyecek. Buradayız, İstiklal Caddesi'ndeyiz. Her sabah gelip esnafımıza hayırlı işler dileyeceğim, onlarla alışveriş yapıp çayını kahvesini içeceğim. İstanbul'a turistleri, şehrimizin misafirlerini ve şehrimizin insanlarını dünden daha güvende oldukları bir ortamda ağırlamanın üzerimize düşen sorumluluğunu ortaya koyacağız. Kimse bundan kuşku duymasın. Terör örgütlerini dün en üst seviyede kınadığımız gibi şimdi de kınıyoruz. Allah milletimizi korusun. Bizler omuz omuza yan yanayız. Devletimizin her birimiyle bir arada mücadelemizi vereceğiz. Yaralılar oldukça iyi durumda. Can sağlığı açısından bir risk gözükmediği bilgisini doktorlarımız verdi. Ne yazık ki hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Onun acısını yaşıyoruz yasını tutuyoruz ama hastanelerde bulunan yurttaşlarımızla ilgili iyi haberleri almak bizi sevindirdi. Yoğun bakımda 1 hasta kaldı. O da tedbir amaçlı, gözüyle ilgili bir sorun olduğundan başhekim bahsetti. Diğerleri servislerde. Tek bir hasta yoğun bakımda olduğu bilgisi paylaşıldı" ifadelerini kullandı.

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"SAKSIYA KUSUR BULMA KAFASI DOĞRU DEĞİL"

Cadde üzerinde bulunan bankların kaldırılmasıyla ilgili de konuşan İmamoğlu, "Şu anda bu bir konu mudur çok üzücü. Bu sabah buraya geldim. Çevreyi gözlemek ve gözetlemek için. Buraya geldim ve burada vatandaşlarımızla birlikte İstiklal'de bir arada, huzur için barış için bir aradayız. Birbirimize moral verelim, esnafın yüzü gülsün. Bugünlerde bir arada olmalıyız ama kalkıp da bir saksıya kusur bulma kafası doğru bir kafa değil. Akşam buna müdahale etmek, ilk işmiş gibi buna bakmak doğru bir kafa değil. Sağlıklı düşünmeye ama bu tür düşüncelere sahip olanları da Allah'a havale ediyorum. Biz bir arada ortak akılla saksılara göz koymak değil de, saksılara suç bulmak değil de saksıları bir arada çalıştırmamız lazım. Ona göre doğru kararlar vermemiz lazım. Allah yardımcımız olsun" diye konuştu.

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İmamoğlu, "Her şey güzel olacak, barış ve huzur içinde, gülerek. Her konuda, akılla, devletimizin her kurumunu birlikte çalıştırarak birlikte düşündürerek, birlikte çalıştırarak. Bugünlerde bir arada olmayı başararak o şekilde olacak. Cumhuriyete olan borcumuz da bu. Bu konuda kararlıyız. İstanbulumuzun her sıkıntılı anında merkezde, göbeğinde olacağız. Türkiye'nin 2023'te çok güzel olacağı kavramı bundan ibaret. Siyasetin diğer münakaşaları, tartışmaları polemikleri boş işler" dedi.

DHA

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Ekrem İmamoğlu İstiklal Caddesi saksı

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