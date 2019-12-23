Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, alınan kritik kararları İBB'deki 6 aylık çalışma dönemini anlattığı toplantıda duyurdu.

ÇOK TARTIŞILACAK KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI



Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesiyle ilgili açıklamasında, 'Bizden önceki yönetimin imzası bulunan Kanal İstanbul İşbirliği Protokolü'nden çekiliyoruz' dedi.

FAYTON KARARI



İmamoğlu, "Adalar'da yaz aylarından itibaren ulaşım elektrikli ve lastikli araçlarla yapılacak. Adalıların talebi üzerine fayton kalkıyor. 35 adet turistik fayton kalacak." dedi.

İBB'de 6 aylık çalışma dönemiyle ilgili açıklamalarda bulunan İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

'MANSUR YAVAŞ'IN YANINDAYIZ'

Bu saldırı Ankara'da gelenek haline geldi. Sindirme politikalarını ortaya koyarak bir gelenek ortaya konmuş. Bu açıkçası acıyla izlediğimiz bir süreç. Milyonlarca kişinin oy verdiği Mansur Yavaş'la ilgili bu olayı kınıyorum. Mansur Yavaş'ın her zaman yanında olduğumuzu ifade edelim.

Hiçbir vatandaşımız bizden popülist yaklaşımlar duymayacak. Bizler sadece gerçeklerle güvenilir verilerle işler yapacağız. Elde ettiğimiz sonuçları sizlerle paylaşacağız. Çünkü biz 16 milyon insan için çalışıyoruz. Bize unutturulmasına asla izin vermeyeceğiz.