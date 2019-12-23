Ekrem İmamoğlu'ndan 'Mansur Yavaş' açıklaması: Bu saldırı Ankara'da gelenek haline geldi

Ankara'daki Togo Kuleleri'ne ilişkin CHP'li Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansır Yavaş'ın rüşvet istediğini iddia etmiş, bu iddialar üzerine Yavaş, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ankara'yı sarsan iddialarla ilgili konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, Yavaş'ın arkasında olduklarını belirtti.

İBB'de 6 aylık çalışma dönemiyle ilgili açıklamalarda bulunan İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkan satır başlatı şöyle:

'MANSUR YAVAŞ'IN YANINDAYIZ'

Bu saldırı Ankara'da gelenek haline geldi. Sindirme politikalarını ortaya koyarak bir gelenek ortaya konmuş. Bu açıkçası acıyla izlediğimiz bir süreç. Milyonlarca kişinin oy verdiği Mansur Yavaş'la ilgili bu olayı kınıyorum. Mansur Yavaş'ın her zaman yanında olduğumuzu ifade edelim.

Hiçbir vatandaşımız bizden popülist yaklaşımlar duymayacak. Bizler sadece gerçeklerle güvenilir verilerle işler yapacağız. Elde ettiğimiz sonuçları sizlerle paylaşacağız. Çünkü biz 16 milyon insan için çalışıyoruz. Bize unutturulmasına asla izin vermeyeceğiz.