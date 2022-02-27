Ekrem İmamoğlu'ndan merak edilen soruya yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir programda gençlerin sorularını yanıtladı. Programda "Aday gösterilmezseniz bağımsız aday olur musunuz?" sorusuna İmamoğlu, şöyle yanıt verdi:
“Bireysel hedeflerin bu döneme ihanet olacağını düşünüyorum. Doğru kararın günü geldiğinde verilmesinden yanayım.”
Gençler zor sorular sordu.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 27, 2022
Özkan Sağın’ın moderatörlüğündeki #ZorSor’u YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz;https://t.co/aI4eAaDtH1 pic.twitter.com/KuvidcSXub
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