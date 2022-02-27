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Ekrem İmamoğlu'ndan merak edilen soruya yanıt

27.02.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine yönetilen cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna "Doğru kararın günü geldiğinde verilmesinden yanayım" dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan merak edilen soruya yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir programda gençlerin sorularını yanıtladı. Programda "Aday gösterilmezseniz bağımsız aday olur musunuz?" sorusuna İmamoğlu, şöyle yanıt verdi:

“Bireysel hedeflerin bu döneme ihanet olacağını düşünüyorum. Doğru kararın günü geldiğinde verilmesinden yanayım.”


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Ekrem İmamoğlu
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