Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

"İstanbul'un en yoğun hatlarından biri ve uzun da bir hat olacak. 8 yoğun ilçeden geçiyor. Fonksiyonel olarak baktığınızda bazı duraklarda çok yoğun aktarmalar var, Kabataş'ta olduğu gibi. Bazı noktalarda farklı ulaşım araçlarıyla birleşiyor. Kabataş'ta, füniküler, tramvay ve deniz hatları var. Mecidiyeköy'de metrobüs ile bağlantısı var. Eyüp'te Eyüp-Eminönü Tramvay Hattı ile birleşiyor. İstanbul'a nefes aldıracak noktalardan birisi. Başlangıcından günümüze emeğini buraya harcayan herkese teşekkür ediyoruz İstanbullular adına. Bu tür işler önemlidir. Tasarımdan başlar, finansmanı, yapımcı firmalar, mühendisler, çalışan emekçi dostlar, belediyemizde bu sürece katkı sunanlar, herkes bu sürecin önemli birer ferdidir."

İmamoğlu, 24,5 kilometrelik hattı çok yoğun olacağını ve günlük çift yönde 500-600 bin insana ulaşım hizmeti vereceğini dile getirerek, şu bilgileri verdi:

Ekrem İmamoğlu, metroda 2020'nin Ocak ayında ilk sürüşlerin başlanmasının hedeflendiğini ve bu sürede güvenlikle ilgili tedbirlerin bitirileceğini kaydetti.

Test sürüşlerinin ardından 2020'nin ilk aylarında hatta ulaşım hizmeti verilmesinin amaçlandığını ifade eden İmamoğlu, "Burada araçların yüzde 5'i inmiş durumda, yüzde 15'i hazırlanıyor. Hem çevreye duyarlı hem de engelli dostu metro araçları var. Araçlar Adapazarı'nda üretiliyor. Engelli vatandaşlarımızın seyahatini kolaylaştıran, aynı zamanda geniş ve ferah araçlar. Bu yönleriyle yenilikçi bir hat." diye konuştu.

"221,7 KİLOMETRELİK METRO..."

İstanbul'un ulaşımdaki bir numaralı aktörünün metro olmasının önemine işaret eden İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerin üstüne sığmıyoruz çünkü. Yerin altını en maksimum kullanmak zorundayız. İstanbul'da şu anda yapımı devam eden 221,7 kilometre raylı sistem hattı var. Bunun 80 kilometresi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılıyor. Geri kalan 140 kilometrenin biraz üstü de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Bunların içinde ihalesi yapılmış, devam edenler var. Ne yazık ki şu an durdurulmuş olanlar var. Hatta sözleşmesi yapılmış, başlanmamış olan bile var. Aynı zamanda ekonomik sıkıntılardan dolayı durdurulmuş hatlar var. Çare üretme adına ilgileniyoruz. Yeni finansal kaynaklar oluşturabilir miyiz noktasında yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Hiç başlanmamış olanlara neden başlanmadığı konusunda analizlerimiz var. Devam eden 221,7 kilometrelik hatların İstanbul'un ulaşım düzenine büyük katkı sunacağı için ilk eylem planımız, bunların hızlıca devreye girmesine dönük önündeki engelleri kaldırmak. Kamu kuruluşları ve firmalarla birlikte çözüm yönünde bir seferberlik yürüteceğiz."