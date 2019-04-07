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Ekrem İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar: Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum

SEÇİM HABERLERİ  | 07.04.2019 17:02 | Son Güncelleme

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı. İmamoğlu, "Son veriye göre geçersiz oyların yüzde 78'i sayılmış durumda. Rakibimle aramızdaki fark 16 bin 380'dir" dedi. İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, lütfen sürece katkı sunun" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar: Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum

İşte İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

Son veriye göre geçersiz oyların yüzde 78'i sayılmış durumda. Rakibimle aramızdaki fark 16 bin 380'dir.

Bu süreci talep eden kişilerin mağlubiyet hissini anlıyorum. Bu sürecin en güçlü ve en doğru ve hepimizin inandığı YSK'ye sesleniyorum. Tarihi bir sorumluluğunuz var, bu sorumluluğu yerine getirdiğiniz halde Türkiye rahatlayacak. Hepimizin gözü kulağı YSK'de.

"AK PARTİ'NİN İSTANBUL İL TEŞKİLATINI ANLIYORUM"

Üzülüyorum ve bu üzüntümü söylerken şunu ifade edeyim, bu süreçte kaybeden AK Parti’nin İstanbul İl Teşkilatını anlıyorum, bedel ödeyecekler. Genel Merkezdeki bazı arkadaşları da anlıyorum bedel ödeyecekler. Üzüntülerini, çırpınmalarını da anlıyorum ama memlekete zarar veriyorsunuz.

Buradan tüm AK Partili hemşehrilerime sesleniyorum; bu kadar süredir sayım yapıyorlar, onlara kızgın olduklarını biliyorum.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA SESLENİYORUM"

Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, lütfen sürece katkı sunun. Ben İstanbul'u çok iyi yöneteceğim. İstanbul adına bu kadar iyi ikili kimse olamadı diyecekler. Ben bu şehri barıştırmaya geliyorum, bu topraklarda yaşayan insanları birleştirmeye geliyorum.

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