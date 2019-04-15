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Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a sert yanıt: Saygısızlıktır

SEÇİM HABERLERİ  | 15.04.2019 17:05 | Son Güncelleme

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki seçim sonuçlarına itirazlara ilişkin açıklama yaptı. İmamoğlu, "Sayın Yıldırım'ın seçimi murdar ilan etmesi hukuka saygısızlıktır. Hani YSK'ya saygı duymak gerekirdi" dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a sert yanıt: Saygısızlıktır

İşte İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar;

Türkiye’ye neredeyse sermaye akışı durdu. Şu anda piyasanın en sıkıntılı durumları. Dövizdeki artış fiyat artışlarını kapımıza getirmiş durumda. Dolar karşısında Türk Lirasının yüzde 3 değer kaybı. Bir yılda işsiz sayısı 1 milyon 259 bin kişi artış gösterdi. İşsizlik oranı yüzde 14.7’ye çıktı. Genç işsizliği 6.8 puan artarak yüzde 26.7 ye yükseldi. 3 gençten birisi işsiz.

Toplam işsiz sayısı 4 milyon 668 bin kişi TÜİK verilerine göre. 5 milyona doğru giden işsiz sayısına sahip Türkiye. Ama Türkiye’nin ekranlarını 2 saat boyunca işgal eden rakibimiz somut bir delili, somut bir olayı size anlattı mı ya da anlattıklarından siz bir şey anladınız mi?

Anladığım şeyler var. Özellikle sormam gereken sorular var. Örneğin 'acelecilik yaptı' diyor benim için. Beni acelecilikte suçluyor. Ama hepiniz hatırlıyorsunuz, rakibimiz tam bir yıldırım hızıyla seçimi '3 bin 870 ben kazandım' dedi. Hem de küçümsüyorlar ya bizim rakamı. 'Görmemişlik yaptı' diyor. Sabah itibarıyla tüm İstanbul'a 'Gönül belediyeciliği kazandı' diye afiş asan ben olsaydım görmemiş olurdum. Ne demek istediğimi anladılar. Bunları üzülerek bunları anlatıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı tek başına afiş assaydı, 25 belediyeyi kazandığını ifade edebilirdi. Sayın Yıldırım neden kendi fotoğrafını oraya koymasına izin verdi, bunu anlamış değilim.

"SAYIN BAKANLAR SEÇİM SİSTEMİNİN GÜVENLİĞİ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Bu konularla ilgili yaptığı açıklamalardan hiçbir bir şey anlamadığım rakibimizin anlatmak istediklerine ben katkı sunacağım. Ama şunu söyleyeyim, sayın Yıldırım'ın bıkkınlığı aslında bugün ekranlardan her şeyi anlatıyor. Kendi iddialarını bile anlatamaması bıkkınlığın bir göstergesidir. Üç başlıkla hile ve usulsüzlük olduğunu iddia ediyorlar. 1- Sayımdan kaynaklanan usulsüzlük iddiası, 2- Seçmen listelerinden kaynaklanan usulsüzlük iddiası, 3- Sandık kurulundan kaynaklanan iddialar. Seçmen listeleriyle ilgili iddialar seçim öncesi dönemine aittir. Sayın Bakanlar 'Türkiye dünyanın en güvenilir seçim sistemine sahiptir' diye açıklama yaptılar. Hiçbir şekilde taşıma, hayali seçmen yoktur diye ulusa seslendiler ve teminat verdiler. Bizim tüm kaygılarımızın birçoğunu reddettiler İstanbul'da.

"KONU KAPANMIŞTIR"

Sayın rakibimizin özellikle bu konuları dile getirmiş olması, seçim öncesi hiçbir işlem yapmaması, seçimden sonra bunları tek tek açıklama ve buradan bir şeyler elde etme çabasını anlayabilmek mümkün değil. Bu iddiaların seçimi kaybettikten sonra uydurulup üretildiğidir. Seçimi kaybettik, ne uydururuz, buradan tutturabilir miyiz demenin karşılığıdır. Ama iddia üretimine maalesef ve maalesef Büyükçekmece'de birçok kamu kişileri dahil edilmeye çalışılmış, rencide edilmiş emniyet mensuplarına ayıp edilmiştir. Suç ve suçlu yaratma çabası gösterilmiştir. AK Parti'nin sayımdan kaynaklanan usulsüzlük iddiaları. YSK bütün oylarının yeniden sayılmasını reddetti. İkna edici gerekçe ve kanıt olmadığı için tüm oyların tamamının yeniden sayılmasını reddettiğinden konu kapanmıştır.

"HUKUKA SAYGISIZLIKTIR"

Sayın Yıldırım'ın seçimi murdar ilan etmesi, çok net söylüyorum hukuka saygısızlıktır. Hani hukuka saygı gerekirdi. Bana tavsiyede bulunuyor. Hani ağırbaşlı olmak gerekirdi i. Hani YSK'ya saygı duymak gerekiyordu. Hani devlet adamları bunu yapmayı gerektirirdi? Binali Bey'in neden geçersiz oylar benim lehime artmaktadır, yanlışlık varsa her iki adayın oyları aynı oranda artması gerekir, bu da gösteriyor ki, oylarımız sandıklarda iç edilmiştir diyor. Kendi mantığını, akıl yürütmesini kanıt ve delil zannediyor. Vay halinize! Reklam ajansınızla konuşun. Habire 'bas mührü ampule diye bir ilan yapmışlar. Geçersiz oyların birçoğunda oylar mühür olarak logonun üstüne basılmış. Bu sayı biraz az, onlarda biraz fazla. Buradan iç güdüsel olarak kendi akıl yürütmesiyle bunu delil kabul ederek bir şeyler aramanın ne kadar acizlik olduğunu halkımıza duyurmak istiyorum.

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