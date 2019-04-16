Ekrem İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

İşte Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Hepinizi kucaklıyorum, çok güzelsiniz. Sizlerle buluşmaktan çok büyük keyif alıyorum. Bugün Şişli'ye hayırlı olsuna geldik. Ben başkanıma çok inanıyorum. Muammer Keskin başkanımın vicdanına, adaletine, belediyeciliğine yürekten inanıyorum. Şişli'de bugüne kadar yapılanların çok daha iyisini yapacağını biliyorum. Hele hele büyükşehirle beraber senkronize bir çalışmayla uyumlu bir yol arkadaşlığıyla Şişli'nin ihmal edilmiş birçok konusunu el ele çözeceğiz."

"Elbette İstanbul'un çok daha sorunlu yerleri de var. Onları da çözeceğiz ama müsaadenizle biraz güncel konuları konuşalım. Hani saya saya bitiremediler ya... İşin güzel tarafı ne biliyor musunuz? Birinci gün saydılar kaybettiler, ikinci gün saydılar gene kaybettiler. Artık sayamıyorum, 3, 4, 5, 6... Bugün 16. gün. Doyamıyorlar."

"Dün rakibimizi ve bazı siyasileri televizyonda konuşurken 6-7 defa saygımız gereği Sayın deyince, birisi yazmış "başkanım siz sayın deyince onlar saymayı anlıyorlar"