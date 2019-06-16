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Tarihi Yıldırım-İmamoğlu buluşmasında VIP polemiği!

SEÇİM HABERLERİ  | 16.06.2019 22:39 | Son Güncelleme

İsmail Küçükkaya, Ekrem İmamoğlu'na günlerce konuşulan Ordu'daki VIP krizi ile ilgili olarak "VIP’de ne oldu, neden sinirlendiniz ve bir Vali’ye hakaret ettiniz mi?" sorusunu sordu. İmamoğlu ise "Benim VIP diye bir derdim yok. Ben ne söylediğimi biliyorum. Ama bu konu İstanbullunun konusu değil. Hakaret etmedim" dedi. Binali Yıldırım bu yanıt üzerine "İstanbullulardan ve milletten özür dilemesi gerekir çünkü millete yalan söylemiştir" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayınında Ordu'daki VIP krizi de konuşuldu. Moderatör İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'na "Karadeniz’de çok kalabalık mitingler yaptınız ama Ordu’da yaşanan olay çok konuşuldu. VIP’de ne oldu, neden sinirlendiniz ve bir Vali’ye hakaret ettiniz mi?" sorusunu sordu.

İMAMOĞLU: HAKARET ETMEDİM

Bu soru üzerine Ekrem İmamoğlu, "Biz orada miting değil bayramlaşma çağrısı yaptık. Ama muazzam bir karşılamaya dönmüştür. Bu muazzam süreç bence bir tuzakla sona erdirilmek istenmiştir. Benim oradaki tavırlarım netti. Nasıl sükûnete çağırdığım belli. Benim VIP diye bir derdim yok. Benim öyle bir sıkıntım yok. VIP süreçlerinin çok daha netleşmesi gerekir bu ülkede. Ben söylediğimi anlattım. Ben ne söylediğimi biliyorum. Ama bu konu İstanbullunun konusu değil. Hakaret etmedim. 'Basitleşmiştir' demek hakaret etmekse… 'Basitleşmiştir' lafı bu kadar rahatsız ediyor ama bize 'Pontus' dediler 'terörist' dediler bu kimseyi rahatsız etmiyor." yanıtını verdi.

"ÖZÜR DİLEMESİ GEREKİR ÇÜNKÜ YALAN SÖYLEMİŞTİR"

Binali Yıldırım, İmamoğlu'nun yanıtının ardından "Burada kazanan bir belediye başkanı yoktu. Olsaydı zaten seçim yenilenmezdi. Ekrem Bey iki gün sonra düşündü taşındı, 'basitlik' diye bir icat buldu. İstanbullulardan ve milletten özür dilemesi gerekir çünkü millete yalan söylemiştir" dedi.

"KÖTÜ SÖZ SAHİBİNE AİTTİR"

İmamoğlu da 'yalan söyledi' sözlerinden sonra 'Kötü söz sahibine aittir' dedi.

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