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  4. Ekrem İmamoğlu'ndan Paris eleştirilerine yanıt! 'Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok'

Ekrem İmamoğlu'ndan Paris eleştirilerine yanıt! 'Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
10.08.2024 13:51
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2024 Olimpiyat Oyunları'nı Paris'te takip etmesi ile ilgili gelen eleştirilere cevap verdi. İmamoğlu "Biz orada İstanbul'u tanıtmak, anlatmak için bulunurken burada dakika dakika ne yaptığımıza ilişkin iftiralarla karşı karşıya kaldık" derken "Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok" şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nda, 2024 Olimpiyat Oyunları'nı Paris'te takip etmesi sebebiyle eleştiriler geldi. İBB iştiraki İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (KİPTAŞ) Kartal'daki temel atma töreninde açıklamalarda bulunan İmamoğlu, bu eleştirilere de cevap verdi.

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"BU LAFLARIN GEÇERLİLİĞİ YOK"

İmamoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"4 gün Paris'teydik.. Olimpiyat oyunlarını izledik. Biz orada İstanbul'u tanıtmak, anlatmak için bulunurken burada dakika dakika ne yaptığımıza ilişkin iftiralarla karşı karşıya kaldık. Bu lafların geçerliliği yok.

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"HESABINI VEREMEYECEĞİMİZ HİÇBİR KONU YOK"

Biz orada da ne yaptığımızı biliyoruz burada da ne yaptığımızı biliyoruz. Bu kirli dili kullananlara milletimiz gerekli dersi verip bulundukları yerden yollayanlara kadar doğruları anlatmaya devam edeceğiz. Biz işimize bakıyoruz. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok."

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Ekrem İmamoğlu Paris Paris 2024 Olimpiyat Oyunları
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