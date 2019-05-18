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Ekrem İmamoğlu'ndan sahurda taksicilere sürpriz

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.05.2019 10:55 | Son Güncelleme

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sahurda İstanbul Taksiciler Esnaf Odası üyeleriyle ve taksicilerle bir araya geldi.

Ekrem İmamoğlu'ndan sahurda taksicilere sürpriz

Ekrem İmamoğlu, sahur programında yaptığı konuşmasında, "Biz bunun mücadelesini vermezsek, yarın her kaybeden bir daha seçim yapar, kim güçlüyse. Böyle bir şey olmaz. Bir avuç insan demokrasi sürecini ne yazık ki darbelemişlerdir, sıkıntıya sokmuşlardır. Ama milletçe bu sorunu beraber çözeceğiz. Şeytanın aklına gelmeyecek hangi gerekçeler varsa üretememeleri için sıkı bir şekilde her an bir olacağız, kol kola olacağız. Bütün tedbirleri alacağız, sandıktan YSK'ya varıncaya kadar" dedi.

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"BİZİM PARTİMİZ EKMEK PARTİSİ"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu da bir konuşma yaparak, "Bizim partimiz ekmek partisi. Bizim sorunlarımıza, dertlerimize kim sahip çıkarsa biz onu destekleriz. Demokrasi çok güzel bir şeydir. Herkesin günlünde bir aslan yatar, demokrasinin gereği budur. Bizim partimiz ekmek partisi, taksicinin hakkının, hukukun kim korursa, taksici esnafı götürür ona oyunu verir" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu CHP taksici sahur

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