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  4. Ekrem İmamoğlu'ndan Selahattin Demirtaş'ın kitabından uyarlanan tiyatro oyunuyla ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Selahattin Demirtaş'ın kitabından uyarlanan tiyatro oyunuyla ilgili açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.01.2020 14:03 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitabından uyarlanan tiyatro oyununu izleyenlere yönelik gelen eleştirilere tepki gösterdi. İmamoğlu yaptığı açıklamada "Keşke bu kadınların yaptığına 10-15 kadın daha eklense. Açıkçası destekliyorum. Sadece tek üzüldüğüm ve üzülerek takip ettiği şey, devlet adamlığına yakışmayan cümlelerin hala kuruluyor olması." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'ndan Selahattin Demirtaş'ın kitabından uyarlanan tiyatro oyunuyla ilgili açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Devran" adlı kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyununu izlemesi tartışmalara neden olmuştu.

demirtas tiyatro oyunu

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ: EĞER SIKIYORSA DİYARBAKIR'A GİT

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Ana muhalefet, bunların ikizi durumunda olan, malum parti ile tiyatro izliyor. Terörden cezaevinde yatan şahsın (HDP'li Demirtaş) eserini sergileyerek, kalkıp bunu birlikte izliyorlar. Siz kendiniz tiyatrosunuz. Eğer sıkıyorsa Diyarbakır'a git, oradaki annelerin gözyaşlarına ortak ol." demişti.

BAHÇELİ: TİYATRONUZU GİDİN KANDİL'DE KURUN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yaptığı açıklamada "Terörist Demirtaş’ın Devran isimli sözde kitabından tiyatro oyunu çıkarıp buna övgü düzenler bu milletin ruh köküne yabancı olanlardır. CHP’ye diyorum ki, çadır tiyatronuzu ya gidin Kandil’de kurun, ya da Pensilvanya’ya açın." ifadelerini kullanmıştı.

SOYLU'DAN OYUNU İZLEYEN KADİR İNANIR'A TEPKİ!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yaptığı açıklamada sanatçı Kadir İnanır üzerinden oyunu izlemeye gidenlere tepki göstermişti. Soylu, "Selahattin Demirtaş bir tiyatro yazıyor. Birileri de karşısına geçip o tiyatroyu seyrediyor, alkışlıyor. Eksik yapmışsınız Kadir Efendi. Eksik yapmışsınız o tiyatroya gidenler. O tiyatronun bir tarafına şehit edilen Yasin Börü'nün de fotoğrafını assaydınız, katledilen 39 kişinin de fotoğraflarını assaydınız. Elinizdeki, kanları tiyatro oyunları ile temizleyemezsiniz." ifadelerini kullanmıştı.

İMAMOĞLU'NDAN ELEŞTİRİLERE YANIT: TEK ÜZÜLDÜĞÜM...

ekrem ımamoglu

Peş peşe gelen tepkilerin ardından açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Keşke bu kadınların yaptığına 10-15 kadın daha eklense. Açıkçası destekliyorum. Sadece tek üzüldüğüm ve üzülerek takip ettiği şey, devlet adamlığına yakışmayan cümlelerin hala kuruluyor olması." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun kişisel sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle;

"Bu sürece dair kadınların bir kitap üzerinden bir tiyatroyu izlemesini ve sürece katkı sunma çabasını çok olgun bir tavır olarak görüyorum. Açıkçası destekliyorum da. Keşke bu kadınların yaptığına 10-15 kadın daha eklense.

Belki kadın eliyle farklı bir atmosfer doğabilir, ülkede gerçekten bir barış ve huzur ortamı oluşabilir. Keşke bunu yapabilsek. Bu konuda belki erkek çeneleri az konuşsa.

Oy için sahada gezerken de ben hamaset yapmadım. Trabzon'da da aynı dili konuştum, Diyarbakır'da da, İstanbul'da da. Şu anda da görev yapıyorum aynı şeyleri konuşuyorum.

Bizi o hamaset çerçevesinin içine sığdıramazlar, biz oraya girmeyiz. O alan onlara kalsın.

Sadece tek üzüldüğüm ve üzülerek takip ettiği şey, devlet adamlığına yakışmayan cümlelerin hala kuruluyor olması."


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