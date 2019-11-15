Ekrem İmamoğlu’ndan siyanürlü ölümlerle ilgili açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Londra’da Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

TÜRKİYE’DEKİ İNTİHAR VAKALARI HAKKINDA AÇIKLAMA



İmamoğlu Türkiye’de geçim sıkıntısından dolayı insanların yaşamlarına son verdiğini dile getirerek, şunları söyledi:

‘İstanbul'da, insanlarımızın gurur duyacağı bir kent modelini var ederek, aynı zamanda dünyaya bu mesajları verirken, ne kadar sağlam bir yönetim olduğumuzu, ne kadar sağlam değerler üzerinden yeni bir demokrasi inşa ettiğimizi bütün dünyaya göstereceğiz. İstanbul, bu düzelmeyi yaşadığında, aynı yansıma, göreceksiniz Türkiye'ye yansıyacak. Bugün Türkiye'de bir şikayetiniz varsa, hukuksuzluk varsa, yozlaşma varsa, insanlarımız mutsuzsa, ekonomi bozuksa, son 30-40 yılın en büyük işsizliği yaşanıyorsa, insanlarımız sıkıntı içerisindeyse, insanlarımız bilinmeyen sebeplerle hayatlarına son veriyorsa bunun sebebi; bugüne kadar İstanbul görevini yapmadı demektir. Çünkü İstanbul, Türkiye'nin motor gücüdür. İstanbul iyiyse, Türkiye de iyi olur. İstanbul'da yönetim ahlakı varsa, inanın o Türkiye'ye de yansır. İstanbul'da kamu hukuku korunuyor, insanlara iyi davranılıyorsa Türkiye'ye yansır. İstanbul'un görevi büyüktür. Onun için bizim görevimiz çok büyük’ diye konuştu.

