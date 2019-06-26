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Ekrem İmamoğlu'ndan son dakika açıklaması! Saat ve tarih vererek duyurdu

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.06.2019 13:43 | Son Güncelleme

23 Haziran İstanbul seçimlerini kazanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla devir teslim töreni için vatandaşları Saraçhane'deki belediye binasına çağırdı.

Ekrem İmamoğlu'ndan son dakika açıklaması! Saat ve tarih vererek duyurdu

Kişisel sosyal medya üzerinden açıklama yapan İmamoğlu "Değerli hemşehrilerim; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı devir teslim töreni, 27 Haziran 2019 Perşembe saat 18:30'da Saraçhane'deki İBB Başkanlığı makamında yapılacaktır. Tüm hemşehrilerimi yarın saat 18:30’da Saraçhane’deki İBB binası önüne bekliyorum. " ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

ımamoglu

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan bir açıklamada İstanbul Valiliği'nden geldi. Valilik'ten yapılan açıklamada "İBB Başkanlığı devir teslim töreni yarın saat 18.30'da yapılacak." ifadeleri yer aldı.

İBB DE DUYURDU!

İBB'nin resmi sosyal medya hesabı da 23 Haziran seçimleri sonrası ilk paylaşımını yaptı. Twitter'den yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı;

IBB


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