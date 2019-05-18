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Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.05.2019 00:51 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Aydın'daki FETÖ davası kapsamında yargılanan bir sanığın, "İmamoğlu'nu FETÖ ile bağlantılı göstermek için baskı gördüğüne" yönelik beyanlarıyla ilgili avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, hazırladığı 3 sayfalık suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.

Dilekçede, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan FETÖ sanığı Erkan Karaarslan'ın duruşmada, kendisine İmamoğlu'nu FETÖ ile bağlantılı göstermesi için baskı yapıldığı iddiasında bulunduğu hatırlatıldı.

"İMAMOĞLU'NA YÖNELİK KUMPAS GİRİŞİMİ SÖZ KONUSU"

Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde, FETÖ üyeliği suçundan tutuklanan Erkan Karaarslan'ın sözleşmesini hemen feshettiği ve teminat mektubunu nakde çevirerek belediyeye gelir olarak kaydettiği bilgisi verilen dilekçede, "Erkan Karaarslan 2017 yılında müvekkile cezaevinden gönderdiği mektupta, kendisine haksızlık yapıldığından şikayet ederek sözleşme bedelinin ödenmesini talep etmiş, bu talebini dile getirirken 'Kendisine İmamoğlu'nu FETÖ ile bağlantılı gösteren ifade karşılığında serbest bırakacağı taahhüdünde bulunulduğunu, İmamoğlu'na yönelik bir kumpas girişiminin söz konusu olduğunu ve eşinde bununla ilgili belgeler bulunduğunu' ifade etmiştir." denildi.

Dilekçede, bu mektuba cevap yazıldığı ve Karaarslan'a, bildiklerini cumhuriyet başsavcılığına bildirmesi gerektiğine yönelik telkinde bulunulduğu aktarılarak, "16 Aralık 2017'de İstanbul'da CHP'li bazı belediye başkanları görevden alınmıştır. Bu durum, o dönemde bir grubun CHP'li belediye başkanlarının görevden alınabilmesi için organize olarak girişimde bulunmuş olabileceğine dair şüpheleri kuvvetlendirmiştir." ifadesine yer verildi.

Dilekçede, baskı gördüğüne yönelik iddiaları dile getiren Erkan Karaarslan'ın ifadesinin alınması, kendisiyle iletişime geçtiğini belirttiği bakanların ve diğer kişilerin kim olduklarının, hangi konuşmaların geçtiği konusunun sorulması, tutuklu bulunduğu cezaevine yazı yazılarak 27 Mart 2019'da ziyarete gidenlerin kim olduklarının tespit edilmesi, Karaarslan'ın ifadesinde geçen gazeteci Serkan Seyhan'ın ifadesine başvurulması, bu kişiye söz konusu konuşmanın, içeriğinin ve cezaevine hangi gerekçe, hangi makamın izniyle girdiğinin sorulması talep edildi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da iddialara ilişkin, "FETÖ'den dolayı bir tutuklunun bir beyanını 'Bakanlar bu adama baskı yaptı.' diye ifade edip, yine suyu bulandırmaya çalışıyorlar, Aydın Belediyesi ve CHP'nin İstanbul adayıyla ilgili. Bunu açıklamayan alçaktır, namerttir ve şerefsizdir. Bu kadar açık ve net. Açıklamayan alçaktır, namerttir ve şerefsizdir. Kişiliği kaybolmuş insanların siyaset içerisinde bu tip değerlendirmeler yapmasının zamanının geçtiğini biz düşünüyor idik, ama anlıyoruz ki bu tip insanlar hala revaçta." değerlendirmesini yapmıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu suç duyurusu Erkan Karaarslan FETÖ

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