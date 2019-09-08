Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir gazetecinin "İstanbul'a kayyum mu atanacak?'" sorusuna "Pazar günü açıklayacağım" demiş ve bugün katıldığı canlı yayında böyle bir şeyin söz konusu olmadığını belirtmişti.

İMAMOĞLU: HALA O NOKTADAYIM

İçişleri Bakanı Soylu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki gösteren İmamoğlu, "Devlet adamlığı çok düşünüp az konuşmayı gerektiren bir makam. Çünkü herkesi etkiliyor. Sizi tüm Türkiye hatta dünya dinliyor. Önemsememiştim başta, polemikten uzak durmak istediğimi belirtmiştim ve hala o noktadayım." ifadelerini kullandı.



