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Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.09.2019 11:57 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a kayyum tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir gazetecinin "İstanbul'a kayyum mu atanacak?'" sorusuna "Pazar günü açıklayacağım" demiş ve bugün katıldığı canlı yayında böyle bir şeyin söz konusu olmadığını belirtmişti.

İMAMOĞLU: HALA O NOKTADAYIM

İçişleri Bakanı Soylu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki gösteren İmamoğlu, "Devlet adamlığı çok düşünüp az konuşmayı gerektiren bir makam. Çünkü herkesi etkiliyor. Sizi tüm Türkiye hatta dünya dinliyor. Önemsememiştim başta, polemikten uzak durmak istediğimi belirtmiştim ve hala o noktadayım." ifadelerini kullandı.


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İBB istanbul Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu kayyum

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