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Ekrem İmamoğlu'ndan 'taksi' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2020 15:00 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Teklifimiz şu anda komisyonda duruyor. Sanırım 15 gün sonra bir daha görüşülmesi muhtemeldir. Biz süreci ret gibi kabul etmiyoruz" dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan 'taksi' açıklaması

İBB'nin İstanbul'da 6 bin taksiyi belediye olarak kiralamak istediği model, dün gerçekleştirilen UKOME toplantısında kabul edilmeyerek bir alt komisyona gönderilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün gerçekleştirilen KİPTAŞ Silivri 4'üncü Etap Sosyal Konutları'nın kura çekiliş töreni sonrası UKOME'nin kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

6 bin taksilik model teklifinin 15 gün sonra tekrar görüşülebileceğini belirten İmamoğlu, "Teklifimiz şuanda komisyonda duruyor. Sanırım 15 gün sonra bir daha görüşülmesi muhtemeldir. Biz süreci ret gibi kabul etmiyoruz. Sadece bekletiliyor diye düşünüyorum. İyi niyetle komisyona yeni katılan süreç ile ilgili olan bürokrat arkadaşlarımızın sanıyorum daha fazla bilgi edinmeye ihtiyacı vardır. Biz bilgi edinmelerini sağlarız. Topluma bilgilerimizi her gün sunuyoruz. Birçok teknik detayını da arkadaşlarım yakın zaman içerisinde kamuoyu ile paylaşacaklar. Ama yine de tüm detayları ile paylaşacağız. Bizim bahsettiğimiz konu çok net. İstanbul'un taksi konusunda ki sorunlarını çözmektir. Birincisi İstanbul'un çok ciddi bir taksi sorunu vardır. İkincisi ortaya koyduğumuz model İstanbul'un taksi kalitesini artıracaktır. Üçüncüsü bizim İstanbul'da ortaya koyduğumuz model gerçek taksi esnaflarımızın yaşam kalitelerini yükseltecektir" dedi.

"UMUYORUM ORADA Kİ ARKADAŞLAR BU KONUDA SAĞLIKLI KARAR VEREBİLİRLER"

İmamoğlu, "Aynı zamanda denetim gücünü ve sistemin içerisine sızan birçok korsan gibi kısımların engellenmesi konusunda ayrı bir denetim mekanizması oluşturacaktır. Yani tüm yenilikçi modelleri içine katan, ihtiyacı çözen bir konudur. Artı olarak duraklı dolmuşçuluk yapan bir kısım vatandaşlarımızın sorununa çözüm getirecek ilave olarak da bin taksilik bir potansiyel sunduk. Toplam 6 bin taksi, yenilikçi bir model, yeni araç modeli ile çağdaş bir düzeni İstanbul'a kazandırma çabası. Umuyorum UKOME'de kim var ise, çünkü kim olduğunu anlayamıyorum. Çünkü yeni ilaveler oldu. Bürokratlar temsilcilerde. Umuyorum orada ki arkadaşlar bu konuda sağlıklı karar verebilirler. Şayet UKOME'nin yeni oluşum biçimi doğru ise, bunu ispat ederler. Bu onlara bir misyon yüklüyor. Burada başka bir amaç var ise onu da görmüş oluruz. Hem UKOME üyelerini bilgilendireceğiz, hem vatandaşımızı bilgilendireceğiz. 16 milyon İstanbullu hemşerim de ne olup bittiğini takip edecekler" dedi.

DHA

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