Ekrem İmamoğlu'ndan 'Tarafsız Bölge' açıklaması

Benim gözümde gazeteci çok saygın bir yerde. Bana sorulan ters sorular beni rencide etmez. Ama şu tarafı üzer. Eğer bir savunma makanizması geliştiriyorsanız o zaman bir dakika derim. Benim dün akşam üzüldüğüm konu buydu. Sayın Hakan'ın bu tarafından şikayetçi değilim. Esas değinmemiz gereken konulara değinemedik.

"Anlaşılacak tarafı yok. Bunların skeçleri yazılır oynanır insanlar gülsün diye. Verdikleri şikayetler arasında böyle bir şey yok." ifadelerini kullanan İmamoğlu, seçimden önce "güvenli bir seçim ortamı yaratın" diye çağrı yaptığını söyledi.

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sorularını yanıtlayan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle ilgili YSK üyelerine tepki gösterdi. YSK üyeleri için "O 7 üyeye inanmıyorum ihanetle suçluyorum" diyen İmamoğlu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın da "çaldılar" sözlerini eleştirdi.

YSK'NIN GEREKÇELİ KARARI

Şöyle 200 214 sayfa sızdırıldı herhalde, tabi şu tarafı var yeni gerekçeleri yazmak oradaki üyelerin işi. Bize göre demokrasiyi mahvettiniz ama neticede bir karar verdiniz o karar net. Şimdi yeni gerekçeleri oraya yazmak o 7 üyenin işi mi? işi derken siz itiraz edenlerin nesisiniz? Bu karar yok hükmünde olduğunda benim zihnimde her şeyi yazabilirler.

'YSK ÜYLERİNİ İHANETLE SUÇLUYORUM'

YSK o bir avuç insan öyle büyük bir ihanet etmişlerdir ki şimdi sağını solunu süslemeye çalışıyorlar. Bunlar sayfa doldurarak milletin zihnini bulandırmaya çalışacaklar. O 7 üyeye inanmıyorum ihanetle suçluyorum.

'ÇALDILAR KISMININ TARİHÇESİNE BAKMAK LAZIM'

Şimdi çaldılar kısmının tarihçesine bakmak lazım 31 Mart seçiminden sonra akıllarında ne varsa tırnak içinde "şeytanlık" diyorum Ak Parti'den öyle itirazlar yapıldı ki, hiçbirinde çaldılar yok. Bir broşür bastırdılar neden yenileniyor diye, tek kelime çaldılar yok.

BİNALİ YILDIRIM'IN SÖZLERİNE CEVAP

Anlaşılacak tarafı yok. Bunların skeçleri yazılır oynanır insanlar gülsün diye. Verdikleri şikayetler arasında böyle bir şey yok. Siz Türkiye'ye mal olmuş insanlarsınız. Tanınmak bana sorumluluk kattı. Her cümleniz çok dikkat etmeniz gerek.