Ekrem İmamoğlu’ndan tatil eleştirilerine yanıt: Kayak yapmak zil takıp oynamak değildir

Tatili 20-25 gün önceden planladıklarını ifade eden İmamoğlu, “Ben çocuklarıma 400 günde bu 3 gün dahil sadece 8 gün ayırdım. Ekrem İmamoğlu bir günde tatil yapsalar konuşacaklar 2 günde yapsalar konuşacaklar. Bana destek verip eleştirenlerde var. Benim bütün insanlara tavsiyem siyaseti kutsallaştırmanın zararını yaşıyoruz. Maalesef siyaseti çok kutsal görüyoruz. Hatta siyasi insanları da kutsallaştırıyoruz. Bu mekanizmalar, bu kurumlar, bu kişilikler bizlere hizmet eden sizler gibi bizler gibi insanlar. Ama benim değer verdiğim kutsallarımda var. Ailem benim kutsalım. Ben aileme başka bir değer veririm ailemle bir arada olmamanın üzüntüsünü yaşarım. Ben çocuklarımı siyasi manzarama hiçbir zaman sokmam. Çocuklarım ve ailemin kendi hayatlarını sürdürmelerini isterim. Dolayısıyla benim çocuklarıma vakit ayırmam lazım. Ben 8 yaşında ki kızımın çocukluğunu ıskalayamam. Ben ergenlik çağını yaşayan oğlumun bu çağlarını ıskalayamam. Hayat boyu çocuğun bu eksikliğini yaşamasını isteyen bir baba olamam. Üniversite okuyan oğlumun hayata atılma evresinde hangi doğrularla, hangi prensiplerle hayata atılması konusunda sağlıklı anlar geçirmek isteyen bir babayım. O yüzden 3 gün, 5 gün buluşarak bunu en yüksek seviyede değerlendirmek bir baba olarak benim sorumluluğum” dedi.

İBB Başkanı olmasına rağmen Elazığ’daki sorumluluklarını yerine getirdiğini kaydeden İmamoğlu, “20-25 gün önceden planladığımız Erzurum seyahatini yapacağımızda deprem sonrası eşim ve çocuklarıma siz gidin dediğimde eşimde benle gelmek istedi. Beraber Elazığ’a gittik. O günü Elazığ’da geçirdik. Ekiplerimiz nerede nasıl çalışıyor diye baktık. İnsanların açısını hissetmeye çalıştık. Onlara destek olmaya çalıştık. O gün gece saat 11’e kadar sahadaydık. O gece Elazığ’da kaldım. Ertesi sabah yine Elazığ’daydım. Daha sonra ayrılıp Pertek ilçesine ve Tunceli’ye gittim. Kayıp Gülistan kızımızın ailesini ziyaret ettim. Yani ertesi günün yarım gününü de Tunceli’ye ayırmış oldum. Ve sonra Erzurum’a geldim. 3 gün çocuklarımla Erzurum’da kaldım. Yürümek gibi, koşmak gibi, kayak da bir spordur. Kayak yapmak zil takıp oynamak değil bir spordur. Yani ben 3 gün boyunca çocuklarımla spor yaptım. Sohbet ettim, muhabbet ettik, paylaştık. Ben Elazığ’daki sorumluluklarımı yerine getirdim. Ben mış gibi yapmadım. Kimseyle dalga geçmedim. Algı yönetmedim ben Elazığ’da sorumluluklarımı yerine getirdim daha sonra ekiplerimiz orada olduğu için buraya geldim. Ben İstanbul Belediye Başkanıyım birilerinin aklına gelmezken ben Elazığ’a gittim. Bazı köşe yazarları yazıyor hayatı eğlenceyle geçiyor diye. Ben eğlenmeye değil spor yapmaya geldim” ifadelerini kullandı.

'AİLEMİ KORUMAK İÇİN FOTOĞRAF PAYLAŞTIM'

Palandöken’de kendisiyle fotoğraf paylaşanlara tepki gösterip çirkin yorum yapanlar yüzünden ailesini korumak amaçlı fotoğraf paylaştığını aktaran Ekrem İmamoğlu, “Benimle fotoğraf çektiren insanlar üzerinden öyle çirkin yorumlar yansıdı ki bu benim eşime, kuzenime ve çocuklarıma kadar yansıdı. Öyle çirkin yorumlar gelmeseydi ben burada olduğumu paylaşmayacaktım. İkinci gün fotoğraf paylaşarak ben ailemle buradayım dedim. Bunu paylaşmama gibi bir niyetim vardı. Ama bu çirkin saldırılara, edepsiz ahlaksız yorumlara karşı ailemi korumak zorundaydım” açıklamalarında bulundu.

'SAYIN CUMHURBAŞKANI'NDAN RANDEVU İSTİYORUM'

Bugün akşam saatlerinde görevinin başında olacağını kaydeden İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'un önemli sorunları olduğunu ve konuşmak için de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu istediğini söyledi. İstanbul'un deprem gibi bir sorunu olduğunu belirten İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu istiyorum. Depremi konuşacağım, demiştim. İstanbul'un deprem sorunu var. Seçildiğimin ikinci haftasından itibaren bunu istiyorum. Başkaları kanal konuşmak istiyor, ben hala depremi konuşmak istiyorum. 100 binlerce insanımızın canı tehdit altındadır. İstanbul depremiyle ilgili sayın İlhan Kesici güzel dedi; '60- 70 milyar dolar maliyeti var' dedi. Ben 500- 600 milyar dolar İstanbul depreminin Türkiye'ye bedeli olur, diyorum. Ekonomik etkileri, moralsizlik, motivasyon, bütün ticari unsunlar, turizm yıllara sarih etkileri 500- 600 milyar doları bulur. Sayın Cumhurbaşkanı çağıracak bizi bir masanın etrafına; sağdan, soldan laf yetiştiren parti sözcülerini değil bizi çağıracak. Sayın Cumhurbaşkanı'na milyonlarca Türkiye insanı oy verdi, bana da milyonlarca İstanbullu oy verdi. Deprem işini 5 yılda çözeriz. Bütün kaynakları seferber edersek ülkem adına ben hazırım. Samimiyetle siyasi beklentisi olmadan depremi bir milli mesele haline getirip, seferberlik ilan ederek, çözüme hazırız" dedi.

İmamoğlu öğleden sonra kentte yer alan tarihi binaları gezdikten sonra akşam saatlerinde Erzurum’dan ayrılması bekleniyor.

(İHA-DHA)

