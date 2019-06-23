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Ekrem İmamoğlu'ndan Twitter'dan teşekkür paylaşımı

SEÇİM HABERLERİ  | 23.06.2019 21:44 | Son Güncelleme

23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayımladı.

Ekrem İmamoğlu'ndan Twitter'dan teşekkür paylaşımı

İşte Ekrem İmamoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım;

Saatleri durdurabilirsiniz ama zamanı durduramazsınız. İstanbul, adaletten ve demokrasiden yana tercihini yapmıştır. Şimdi, bu şehirde yaşayan 16 milyon vatandaş için hep birlikte canla başla çalışma zamanı.

Teşekkürler İstanbul

HerŞeyÇokGüzelOlacak #YeniBirBaşlangıç


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Ekrem İmamoğlu 23 haziran 23 haziran seçim sonuçları

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