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Ekrem İmamoğlu'ndan vapur seferleriyle ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 13:48 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki vapur seferleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu'ndan vapur seferleriyle ilgili açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı” yapımının yeniden başlandığını açıkladı. İmamoğlu, çalışmalarla ilgili düzenlenen törende konuştu.

ADALAR'A 24 SAAT VAPUR SEFERİ

İstanbul'da deniz ulaşımının 24 saate çıkarılacağı proje hakkında da konuşan İmamoğlu, "Deniz ulaşımında söz verdiğimiz gibi deniz hatlarıyla ilgili ilgiyi artırmayı istiyoruz. Yüzde 3-4 seviyesinde toplu ulaşımdaki payı. Yeni seferler koyacağız. Adalar halkımıza bir müjde vermek istemiştik, 24 saat ulaşımı Adalar ile başlattık." dedi.

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
ne kadar büyük hizmet istanbul'lu başta trafik. su . gibi hayati hizmetler beklerken bunları hizmet olarak sunmanız çok komik
Önceden olsa israf israf diye bağırırlardı
İnanmıyorum, hep hayal ederdim,süper karar helal olsun başkanım
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