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Ekrem İmamoğlu'ndan vatandaşlara önemli çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2020 14:19 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından bu haftanın virüsün yayılmasında çok önemli olduğuna dikkat çekerek, vatandaşlara evde kalma çağrısında bulundu.

Ekrem İmamoğlu'ndan vatandaşlara önemli çağrı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz cuma gecesi ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından açıklamalarda bulundu.

'BUGÜN İTİBARİYLE İLK VAKAMIZIN BİRİNCİ AYINI DOLDURMUŞ OLDUK'

İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan açıklamasında "Sokağa çıkma yasağı ile süreci, evlerimizde geçirdik. İzolasyon çok önemli. Bugün itibariyle ilk vakamızın birinci ayını doldurmuş olduk. Bugün baktığımızda, ülkemizde 57 bin üzerinde hasta sayısına ulaştık. Ne yazık ki yüksek sayılara giden, vatandaşlarımızın hayatlarını kaybettiği bir süreci yaşıyoruz" diye konuştu.

'LÜTFEN EVDE KALIN'

"Bir gerçeği unutmayalım" uyarısında bulunan İmamoğlu şunları söyledi:

Herhangi bir gündem zihnimizi başka bir yere dönüştürmeden, tümüyle evde kalmayı, evde izole olmayı bu dönemin en önemli kararı olarak zihnimizden çıkartmayalım.

Zira şu anda canı pahasına hayatını riske ederek, sağlığı kötü olan vatandaşlarımız için çalışan sağlıkçılarımıza biraz yardımcı olmak istiyorsak, bu salgının büyümemesi, bu salgının makul seviyelerde kalarak gitmesi ve bizim de sağlıkçılara destek olmamız gerekir; kendi sağlığımız kendi canımız için. Bu manada lütfen evde kalın.

'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALAR ÇOK ÖNEMLİ'

İmamoğlu, önümüzdeki birkaç haftanın çok önemli olduğuna işaret ederek "Dünyadaki seyrine baktığımızda, bu süreç böyle. Bu konuda, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları da böyle. Dolayısıyla evde kalmaya devam edin. Herkes vazifesini yapmaya çalışıyor. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın, mecbur kalmadıkça toplu ulaşımı kullanmayın. Özel araçlarınızla da çıkmayın, hava güzel deyip. Lütfen ama lütfen, kendinizi bu hataya bulaştırmayın; evde kalın" çağrısı yaptı.


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