Ekrem İmamoğlu'ndan verilerin kopyalanması talimatı hakkında açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye ve bağlı kuruluşların veri tabanının kopyalanması talimatına ilişkin, "Daha birçok tedbirimiz olacak. Bunlar mahalli düzeyde olabilir. İnsan kaynakları tespiti düzeyinde olabilir. İştirakler düzeyinde olabilir. Şu an tek tek bunları sıralamaya vakit yetmez. Zira uzman ekiplerimiz çalışıyor." dedi.

İmamoğlu, belediyede CHP'li meclis üyeleriyle bir araya geldi. Belediye binasındaki kokteyl salonunda, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile gelen İmamoğlu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP'li meclis üyeleriyle ilk toplantılarını gerçekleştireceklerini söyleyen İmamoğlu, sürecin çok önemli ve kıymetli olduğunu belirtti.

Bütün İstanbulluların beklentisinin, bu şehirde; barışın, huzurun, birleşmenin, buluşmanın ve birbirlerini sevmenin olduğunu aktaran İmamoğlu, "Dolayısıyla burada bulunan her arkadaşımızın çok çok önemli mesuliyetleri var. Bu süreç, 'Ben ne yapabilirim? Nasıl katkı sunabilirim. Bir arkadaşımın hatasını nasıl telafi edebilirim?' anlayışıdır. Burada kişisel ego, hedefler, tavizler ya da beklentilerin sona erdiği bir andan bahsediyoruz." diye konuştu.