Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama

Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'deki programı sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Büyükçekmece'deki süreçle ilgili konuşan İmamoğlu, "Şu an Büyükçekmece sokaklarında polisimizi de meşgul ederek, ev ev dolaşıp ne kadar ayıp bir şey. Altını çizerek söylüyorum yalan. İnsanları rencide edecek şekilde bir süreç yaşatıyorlar Büyükçekmece'ye" dedi.

İmamoğlu, Mevlüt Uysal'ın, Büyükçekmece'deki ‘usulsüz seçmen’ iddiasıyla ilgili “Soyadından AK Parti’ye oy verdiği tespit edilen 3 bin 92 kişinin kaydı silinmiş” sözleri hakkında ise, "Soyadı kısmı bir komedi. Bolca skeç yapılır. İmamoğlu acaba kime oy verdi? Komik. Mesnetsiz olunca süreç işin ucunda artık ne söyleseler komik geliyor ama bu en komiğiydi" diye konuştu.

İmamoğlu'nun açıklamaları:

Hukuken böyle bir geriye dönük hesap sorma hakkına sahip değil, iki Büyükçekmece nüfus hareketliliği bakımından İstanbul'un makul ilçelerinden. Mevcutta söylediği gibi bir sayısal nüfus hareketliliği yok. Ne kadar yakın çevresi varsa (Mevlüt Uysal) nakledilmiş. Birbirini çok seven insanlar aynı adrese 11-12 kişi seçmen nakli yaptırıyorsa çok üzücü. O tarihte kaç yüz kişinin Başakşehir'den nakledildiği de belli.