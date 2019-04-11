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Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama

SEÇİM HABERLERİ  | 11.04.2019 15:11 | Son Güncelleme

Ekrem İmamoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İmamoğlu Büyükçekmece itirazları hakkında, "Şu an Büyükçekmece sokaklarında polisimizi de meşgul ederek, ev ev dolaşıp ne kadar ayıp bir şey. Altını çizerek söylüyorum yalan" ifadelerini kullandı. İmamoğlu, Mevlüt Uysal'ın soyadı açıklamasına da tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama

Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'deki programı sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Büyükçekmece'deki süreçle ilgili konuşan İmamoğlu, "Şu an Büyükçekmece sokaklarında polisimizi de meşgul ederek, ev ev dolaşıp ne kadar ayıp bir şey. Altını çizerek söylüyorum yalan. İnsanları rencide edecek şekilde bir süreç yaşatıyorlar Büyükçekmece'ye" dedi.

İmamoğlu, Mevlüt Uysal'ın, Büyükçekmece'deki ‘usulsüz seçmen’ iddiasıyla ilgili “Soyadından AK Parti’ye oy verdiği tespit edilen 3 bin 92 kişinin kaydı silinmiş” sözleri hakkında ise, "Soyadı kısmı bir komedi. Bolca skeç yapılır. İmamoğlu acaba kime oy verdi? Komik. Mesnetsiz olunca süreç işin ucunda artık ne söyleseler komik geliyor ama bu en komiğiydi" diye konuştu.

İmamoğlu'nun açıklamaları:

Hukuken böyle bir geriye dönük hesap sorma hakkına sahip değil, iki Büyükçekmece nüfus hareketliliği bakımından İstanbul'un makul ilçelerinden. Mevcutta söylediği gibi bir sayısal nüfus hareketliliği yok. Ne kadar yakın çevresi varsa (Mevlüt Uysal) nakledilmiş. Birbirini çok seven insanlar aynı adrese 11-12 kişi seçmen nakli yaptırıyorsa çok üzücü. O tarihte kaç yüz kişinin Başakşehir'den nakledildiği de belli.

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"ALTINI ÇİZEREK SÖYLÜYORUM YALAN"

Şu an Büyükçekmece sokaklarında polisimizi de meşgul ederek, ev ev dolaşıp ne kadar ayıp bir şey. Altını çizerek söylüyorum yalan. İnsanları rencide edecek şekilde bir süreç yaşatıyorlar Büyükçekmece'ye.

Sayın Kaboğlu'nun bir açıklamasını da belirteyim. 1999 yılında böyle bir benzer, başka usullerle başvuruda bulunulduğunda, YSK diyor ki, 'İlçe Seçim birleştirme tutanağı düzenlendiğinden 7 gün geçtiği için başvuru geçersizdir.'

Vicdani olarak da acaba var mı dedirtecek hiçbir şey yok. Ben Ankara'yı, sayın Cumhurbaşkanı'nı yanılttıklarını görüyorum. Bu ve bunun gibi insanlar, kendi kişisel bekalarından ötürü partilerini ve de o kurumun başındaki insanları bu şekilde rencide etmeye hakları yok. Yazıktır, günahtır.

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"SOYADI KISMI BİR KOMEDİ"

Soyadı kısmı bir komedi. Bolca skeç yapılır. İmamoğlu acaba kime oy verdi? Komik. Mesnetsiz olunca süreç işin ucunda artık ne söyleseler komik geliyor ama bu en komiğiydi.

Günün sonuda 12 saate yakınv veri veremedi AA. Ey Anadolu Ajansı, YSK dedi ki sen benden bilgi almıyorsun, sandıkta en fazla görevlisi partilerden birisi biziz bizden de soran birisi yok, geri kalıyor bir tek AK Parti. AK Parti sandık görevlilerinden bilgi alma ihtimali. Siz sandıklardaki veriyi AK Parti'den alıp süreci manipüle etmeye çalışıyorsanız, il başkanı açıklama yapıyorsa, AK Partili dostlarımız aldatıyorsanız, daha kötüsü Binali Yıldırım'ı ikna edip çıkıp kazandım açıklaması yaptırıyorsanız bu 100 yıllık basın rezaletidir. Bizim elimizde veri olmasa süreci toparlamak amacıydı. İstanbul afişlerle donatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu YSK Büyükçekmece

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