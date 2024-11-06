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  4. Ekrem İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'a ziyaret

Ekrem İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'a ziyaret

06.11.2024 20:08
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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

Ekrem İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'a ziyaret

Fatih'teki Erbakan Vakfı İstanbul İl Başkanlığı'nda yapılan görüşmenin ardından İmamoğlu ve Erbakan açıklamalarda bulundu.

Erbakan'ı "Esenyurt ile diğer şehirlerde yaşanan kayyum süreciyle ilgili bilgilendirdiğini" söyleyen İmamoğlu, "Kayyum öncesi ve sonrası yaşananların bu ülkenin demokrasisine, hukukuna, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına hiçbir şekilde uygun olmadığını, gerçekten başımızı öne eğdiğini ve milletimize büyük bir üzüntü verdiğini, seçme ve seçilme hakkıyla ilgili olarak insanlarımızın inancının ve güveninin kaybına sebep olduğunu ifade ettim." dedi.

"Mardin, Batman ve Halfeti'deki kayyum atamalarıyla sürecin boyutunun yukarı taşındığını" savunan İmamoğlu, "Kayyum ataması olabilir. Bazı hallerde belediye başkanları görevden alınabilirler. Ama sonraki uygulamalar daha da kötü. Bir meclis var ortada ama meclisin hükmü yok. Meclis, kendi içinden başkan ya da başkan vekili seçebilir." diye konuştu.

Erbakan ise İmamoğlu ile "son günlerde özellikle belediyelerdeki gelişmeler ve kayyum atamaları" konusunda görüşme yaptıklarını kaydetti.

İmamoğlu'nun endişelerine katıldıklarını söyleyen Erbakan, "Bizim YRP olarak söylediğimiz, bir belediye başkanı bir suç işlerse tabii ki bunun bir karşılığı olacaktır. Ancak aslolan, bir suç işlendiği zaman, yargı kararıyla, kesin bir hükümle sabit hale gelmesi ve bunun arkasından bu belediye başkanı görevinden alındığı takdirde, belediye meclis üyelerinin yapacağı bir seçimle bir belediye başkan vekilinin seçilmesidir. Bunun, millet iradesine saygı ve hukuka uygunluk bakımından daha uygun olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Erbakan, bu konuyla ilgili TBMM'ye yasa teklifi sunduklarını kaydetti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Fatih Erbakan
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