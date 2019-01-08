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Ekrem İmamoğlu'ndan yerel seçimler öncesinde sandık güvenliği hamlesi

SEÇİM HABERLERİ  | 08.01.2019 10:02 | Son Güncelleme

CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerindeki İstanbul belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, oy güvenliğini sağlamak amacıyla Anadolu yakasında sandık güvenlik merkezi oluşturduğunu söyledi.

Ekrem İmamoğlu'ndan yerel seçimler öncesinde sandık güvenliği hamlesi

CHP’nin, 24 Haziran seçimlerinde sandık güvenliğini sağlamak adına oluşturduğu sistemin başarısız olduğu yönünde parti içinde çeşitli tartışmalar yaşanmıştı.

İstanbul belediye başkanlığına aday olan Ekrem İmamoğlu, 24 Haziran seçimlerindeki düş kırıklığının farkında olduğunu belirterek, “Sandık güvenliğini sağladığımıza seçmenimizi inandırabilirsek yüksek katılımı gerçekleştirebiliriz” dedi.

SEÇİM SONUÇLARI ANINDA MERKEZE GELECEK

Cumhuriyet gazetesinden Emre Kongar’ın yazısına göre, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevini yürüten İmamoğlu, 31 Mart’taki yerel seçimlerde ‘sandık güvenliği sorununu’ ilk sıraya aldığını kaydetti.

Partinin ve il örgütünün kurduğu ve kuracağı bütün seçim merkezlerine ek olarak ‘sandık güvenlik merkezi’ oluşturacağını belirten İmamoğlu, bu merkezin sandık sonuçlarını hem dijital hem de fiili olarak izleyeceğini dile getirdi. Buna göre, sonuçlar dijital olarak merkeze aktarılırken, tutanakların kopyaları, araçlarla toplanacak. İmamoğlu, bunun için şimdiden araç ve gönüllü planlaması yapılmaya başlandığını belirtti.

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