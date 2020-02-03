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Ekrem İmamoğlu'ndan Yeşim Meltem Şişli açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 15:02 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin İSMEK’te kadın çalışanlara yönelik sarfettiği iddia edilen sözlerle ilgili olarak incelemelerin başladığını açıkladı.

Ekrem İmamoğlu'ndan Yeşim Meltem Şişli açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin İSMEK’te kadın çalışanlara yönelik sarfettiği iddia edilen sözleri ile ilgili soruları yanıtladı.

İMAMOĞLU'NDAN YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ AÇIKLAMASI

Konuyu incelemeye aldıklarını belirten İmamoğlu, “31 Ocak itibariyle süreci kurum içerisinde inceliyoruz. Bu konuda incelemelerimizi başlattık. İkincisi zaten bu konuyla ilgili yasal bir süreç de başlatıldı. Sürecin sonucu bizim, kurumumuz ve çalışma arkadaşımız açısından elbette çok önemli. Benim olduğum hiçbir yerde hiçbir çalışma ve yol arkadaşım, hiç kimseye –ister çalışma arkadaşlarımdan birisine ister herhangi bir vatandaşa- inancından, etnik kökeninden, yaşam biçiminden, giyim ve kuşamından dolayı hiçbir şekilde hakaret edemez, incitemez. Zira bu şekilde davranan bir insan zaten benimle çalışmak istemiyor demektir. Bu insanla benim yan yana durma şansım yok. Böyle bir insanın da benim yanımda yeri olamaz. Bu kadar net. Bu konunun üzerinden, benim hassasiyetimi başka bir yöne çekmeye çalışanlara bunu duyuralım' diye konuştu.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusuİBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusu

Kaynak: DHA

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
İmamoğlu gözümden düşmeye başladı, depremin üstünden kayak yapmak da nedir? yakışmadı sana başkan...
insanın fıtratı neyse onu yaşar,şahsen bende beklemezdim.hadi gittin bari yayinlatma
hayirdir bilader
he yav he he
Son Zamanlarda Yaptığı En Makul ve Mantıklı Açıklama Olmuş Tebrikler...
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