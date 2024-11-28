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Ekrem İmamoğlu'nu hiç böyle görmediniz! 'Allah kahretsin' diyerek isyan etti

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
28.11.2024 09:44
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Son günlerin alevleri tartışmalarından biri de kreş krizi. Tartışmanın merkezindeki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün kreşleri ziyaret etti. Gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu, "Cami yaptım imam vermediler. Okul yaptım açılışını yapamazsın dediler. Bu niye yapılıyor biliyor musunuz? Partizanlık. Allah kahretsin partizanlığı." sözleriyle isyan etti.

Ekrem İmamoğlu'nu hiç böyle görmediniz! 'Allah kahretsin' diyerek isyan etti

Siyasette son hararetli tartışmalar kreşin kapatılma iddiası yüzünden yaşandı. Olayların merkezinde ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı. Karşılıklık atışan ikili birbirine ağır sözler kullanmıştı.

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"ALLAH KAHRETSİN PARTİZANLIĞI"

Son olaran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tartışmaya neden olan kreşleri gezdi. Orada gazetecilere konuşan İmamoğlu'nun sözleri ise dikkat çekti. Siyasetteki partizanlığa vurgu yapan İmamoğlu, "Cami yaptım imam vermediler. Okul yaptım açılışını yapamazsın dediler. Karakol yaptım, karakolun açılışını yapmaya gittik polis yok ortada boş karakolu açtık. Bu niye yapılıyor biliyor musunuz? Partizanlık. Allah kahretsin partizanlığı." ifadelerini kullandı.

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YUSUF TEKİN'E ELEŞTİRİ

İmamoğlu sözlerinin devamında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e de göndermede bulundu. İmamoğlu, Tekin için, "Milli Eğitim Bakanı'nı da davet ettim, 'gerekirse bize devretsinler, biz yaparız' dedi. Siz o kafayla yapamazsınız. Yapabiliyorsanız açın zaten yapın. Buyurun gösterelim size. Ben olsam gelirim bakarım. Ama ettiği sözlerden sonra gelebilir mi, cesareti var mı onu bilmem?' dedi.

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BAKAN TEKİN'İN SON AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin dün AK Parti Grup toplantısı öncesinde İmamoğlu'nu bir kez daha hedef alarak sert sözlerle yüklenmişti. Tekin de konuşmasında, "Sayın İmamoğlu’nun Türkçe okuduğunu anlayabilme yetisi olsaydı iyi bir üniversite kazanırdı hiç böyle katakulliye gerek kalmadan doğru dürüst bir üniversite bitirirdi. Demek ki okuduğunu anlama problemi var bu net!

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Zaten üniversite tercihi ile ilgili süreçte de yaşananlar bunu gösteriyor. Türkçe okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş. Ona iyi bir Türkçe kursu almasını tavsiye ederim. Bu birincisi. İkincisi, birlikte hareket ettiği terör gruplarının dilinden esinlenmiş olacak ki hukuk devletinin kurallarına meydan okuyor bu anladığım kadarıyla Ekrem İmamoğlu’nun yönetim tarzı. Takdir kendisinindir biz hukuk devletinin prensiplerine göre yaşıyoruz. Hukuk devletinin gerektirdiği şeyleri de yapıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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Ekrem İmamoğlu kreş yusuf tekin
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