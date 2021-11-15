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Ekrem İmamoğlu'nun eski işini öğrenen Karsu şaşkına döndü! "Gerçekten mi?"

15.11.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile şarkıcı Karsu Dönmez, İmamoğlu'nun kanalı için yemek videosu çekti. Videoda İmamoğlu'nun "Ben eskiden lokantacıydım" sözlerine çok şaşıran Karsu, "Gerçekten mi?" diye sorarak şaşkınlığını gidermeye çalıştı. İmamoğlu ise "Ya, 92'de üniversite öğrencisiyken lokanta açmıştım. Daha doğrusu üstüme kaldı" diyerek konuyla ilgili bilgi verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile son dönemin parlayan yıldızları arasında gösterilen şarkıcı Karsu, İmamoğlu'nun kanalı için yemek videosu hazırladı. İkili, programda başta Karsu'nun da memleketi olan Hatay yöresine ait humus olmak üzere birçok lezzetli yemek yaptı. Ancak videoya, Karsu'nun İmamoğlu hakkındaki detayı öğrenince yaşadığı şaşkınlık damga vurdu.
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"GERÇEKTEN Mİ?"

İmamoğlu, yemek hazırladıkları sırada Karsu'ya dönerek, "Piyaz yapardım ben, lokantam vardı" dedi. Karsu'nun bu sözleri duyduktan sonra kısa süreliğine şaşkınlık yaşadığı ve "Gerçekten mi?" diye sorduğu duyuldu.

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"BENİM ÜZERİME KALDI"

Başkan İmamoğlu, sözlerini şu şekilde devam ettirdi:

"92'de üniversite öğrencisiyken lokanta açmıştım. Daha doğrusu üstüme kaldı. Yöresel bir köftemiz vardı bizim, Akçaabat köftesi. İlk olarak biz açtık, bizden önce İstanbul'da açan yoktu. Ustam nazlıydı, bazen köfte çıkmazdı elinden. Ben köfteye yapmaya bile öğrenmeye gittim o zaman."

İşte İmamoğlu'nun işlettiği o dükkan:

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youtube Ekrem İmamoğlu Karsu
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