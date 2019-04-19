Ekrem İmamoğlu'nun miting programı açıklandı

\u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Ekrem \u0130mamo\u011flu, 21 Nisan Pazar g\u00fcn\u00fc \u0130stanbullulara bulu\u015fma \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapt\u0131.\nCHP \u0130stanbul Milletvekili Mahmut Tanal\u2019\u0131n Twitter hesab\u0131ndan duyurdu\u011fu bulu\u015fma, pazar g\u00fcn\u00fc saat 14.00\u2019te Maltepe Sahil\u2019de ger\u00e7ekle\u015fecek.\n\nEjderha Ta\u015f\u0131'nda define aram\u0131\u015flar!Analiz: T\u00fcrkiye\u2019de siyaset yeni bir d\u00f6neme\u00e7teYSK karar\u0131 verdi! O itiraz reddedildi