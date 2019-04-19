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Ekrem İmamoğlu'nun miting programı açıklandı

SEÇİM HABERLERİ  | 19.04.2019 08:14 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara pazar günü buluşma çağrısı yaptı.

Ekrem İmamoğlu'nun miting programı açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 21 Nisan Pazar günü İstanbullulara buluşma çağrısı yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Twitter hesabından duyurduğu buluşma, pazar günü saat 14.00’te Maltepe Sahil’de gerçekleşecek.

imam


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Ekrem İmamoğlu ekrem imamoğlu miting

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