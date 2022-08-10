Ekrem İmamoğlu'nun Nagehan Alçı'ya verdiği röportaj olay oldu! Fazıl Say küplere bindi: Aday gösterilmemeli, CHP bizle alay mı ediyor?

Ekrem İmamoğlu'nun Nagehan Alçı'ya verdiği röportaj yine olay oldu. İBB Başkanı İmamoğlu, geçtiğimiz aylarda bir Karadeniz turu düzenlemiş ve yanında bazı gazetecileri de götürmüştü. İmamoğlu’nun organizasyonunda gazeteci Nagehan Alçı’nın yer alması tartışmalara neden olmuş, İmamoğlu'nun eleştirilere verdiği yanıt polemiği daha da alevlendirmişti.

CHP’ye oy veren birçok sanatçı tarafından eleştiri bombardımanına tutulan İmamoğlu, konuşma esnasında parmağını sallayarak, kendisini eleştirenlere, “Akıllı olmaya davet ediyorum. Vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil” demişti.

FAZIL SAY'DAN İMAMOĞLU'NA TEPKİ

Ekrem İmamoğlu aylar sonra yine o gazetecilerden Nagehan Alçı’ya röportaj verince piyanist Fazıl Say tarafından eleştiri bombardımanına tutuldu.

"ADAY FALAN ASLA GÖSTERİLMEMELİ"

Twitter hesabından İmamoğlu’nu hedef alan Say, “Aday falan asla göstermemeli. CHP, alay mı ediliyor bizlerle?” dedi.

"KEYİFLİ BİR RÖPORTAJ OLDU" İFADESİ ÇILDIRTTI

"Evleri basılanlar? Hasta yatağından alınanlar? Bu ülkeyi savunan bizler çok mu keyif aldık mahkemelerde filan sürünürken?" diye soran Say, Alçı'nın "Alçı'nın "Keyifli bir röportaj oldu" ifadesine gönderme yaptı.

CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu paylaşımlarını etiketleyen Say’ın açıklamaları şu şekilde:

"PİŞMANIM HAYAL KIRIKLIĞIM BÜYÜK"

“Ya Nagehan ve eşinin mağdur ettiği Atatürkçüler, demokratlar, çağdaş insanlar ne olacak? Evleri basılanlar? Hasta yatağından alınanlar? Bu ülkeyi savunan bizler çok mu keyif aldık mahkemelerde filan sürünürken? Bu yüzden pişmanım hayal kırıklığım büyük. Sadece ben değil. Çoğumuz. Benim için İstanbul’u asıl kazanan zaten Canan’dır. Asıl kahramanı odur. O yüzden bedel ödetilen mahkemelerde süründürtülen de Canan oldu. Benim gittiğim ilk celsesinde Ekrem İmamoğlu yoktu bile. Çok tuhafıma gitmişti."

Paylaşımının devamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenen Say, “Kimin üstüne yürümek bu? Onu avucunda taşıyan, koruyan, İstanbul’u kazanmasında en büyük desteği veren kitlelere de kurumlara da partilere de resmen saygısızlık bu.” ifadelerini kullandı.



