Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim: İşte bu yüzden liderimsin baba!

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, dün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmüştü. Görüşme sonrasında Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbullu olduğunu ifade ederek, "Açıkçası oyunu da istedim. O da gülümsedi" açıklamasında bulunmuştu.

"İŞTE BU YÜZDEN BENİM LİDERİMSİN BABA"

Ekrem İmamoğlu’na Erdoğan’la görüşmesi nedeniyle eleştiriler de yöneltilmişti. Eleştirilere yanıt Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu’ndan “İşte sen bu yüzden benim liderimsin baba” mesajıyla geldi.

"HALKA BEN BURADAYIM DEMEKTİR"

Mehmet Selim İmamoğlu, Facebook hesabından “Cumhurbaşkanını ziyaret etmek düşünülenin aksine sağlam bir duruştur. Halk ben buradayım ve işimin arkasındayım demektir” mesajını vererek şöyle devam etti:

“Mevzubahis saraysa bu saray yapılırken düşünülmesi gereken bir konuydu. Artık konumunu kabul etmemiz gereken bir cumhurbaşkanlığı külliyesi var. Bu külliyeye gitmemek boykot etmek sanıldığının aksine rakibi güçlendirir ferahlatır.”





