Ekrem İmamoğlu’nun 'Seni bulurum' dediği Yılmaz konuştu

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Edirnekapı Şehitliği’nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı tören düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İmamoğlu, şehit mezarlarına karanfil bıraktığı sırada gazi yakını olduğunu söyleyen Mustafa İlker Yılmaz, İmamoğlu’na tepki gösterdi. Yılmaz’ın “Burası Pervin Buldan ile çiçek ektiğin hatıra ormanı değil başkan" sözlerine İmamoğlu, “Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun, gazi öyle olmaz, seni araştırır bulurum” diye cevap verdi.

Yaşanan olay ve sarf edilen sözler kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Mustafa İlker Yılmaz’a “Beni bul” etiketiyle destek verdik. Yılmaz, gelen olumlu ve olumsuz tepkiler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’deki başkanlık binası önünde açıklamada bulundu. İSMEK’te öğretmenlik yaparken işten çıkarılmasından söz ederek hakkındaki iddiaları yanıtladı.

“SOSYAL MEDYADAN DESTEK OLANLARA TEŞEKKÜR EDERİM”

Mustafa İlker Yılmaz konuşmasında, “18 Mart Şehitlerimizi anma gününde İBB Başkanı tarafından yapılan samimiyetsizliğe bir gazi yakını olarak tepkiye başkanın ‘Seni bulurum’ sözlerine ‘Beni bul’ etiketiyle sosyal medya üzerinden destek olan herkese teşekkür ederim. Bu yaşanan üzüntü verici olayı ve olayın oluş şekli üzerine yapmış olduğum 5 dakikalık röportajda arz ve izah ettim. Ancak bu konunun tamamen kişiselleştirilerek şahsıma yönelik sosyal medya üzerinden yürütülen algıyla ‘İSMEK ve provokatöre kaç para verdiniz’ etiketiyle ve ya telefonuma mesajlaşma uygulamaları üzerinden ve ya benzeri adlar altında açılan hesaplardan gönderilen tehdit, hakaret ve saldırıları ve başkanın konuşmasında beni hedef göstererek insani yönü ağır basan bu tepkimi ‘münasebetsiz girişim’ olarak nitelendirmede bulunmasını asla kabul etmiyorum” dedi.