HABER

EKREM İMAMOĞLU ORTAK YAYIN İÇİN GELDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 20:47 | Son Güncelleme

  CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, AK Partili rakibi Binali Yıldırım ile yapacağı ortak yayın için Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'ne geldi.

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA İSTANBUL(DHA)
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, AK Partili rakibi Binali Yıldırım ile yapacağı ortak yayın için Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'ne geldi. İmamoğlu'na eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu ve danışmanı Murat Ongun da eşlik etti. İmamoğlu girişte bekleyen gazetecilerin babalar gününü tebrik ederek kongre merkezine giriş yaptı.

Görüntü dökümü
----------------------------
-İmamoğlu ve beraberindekilerin gelişi

PARTNERGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlülerGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlüler
Maltepe'de sokak hayvanları için el ele verildiMaltepe'de sokak hayvanları için el ele verildi
Şehitleri anmak için yapılan Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü sona erdiŞehitleri anmak için yapılan Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü sona erdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Ben Müslüman sanıyordum'

'Ben Müslüman sanıyordum'

Erdoğan açıkladı! Suriyelilere maaş bağlandı mı?

Erdoğan açıkladı! Suriyelilere maaş bağlandı mı?

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığa daldı, yaralılar var

Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığa daldı, yaralılar var

Emine Toy ve Yılmaz Begiç öldürüldü

Emine Toy ve Yılmaz Begiç öldürüldü

Tüm Türkiye bu yayına kilitlendi! 21:00'de başlayacak

Tüm Türkiye bu yayına kilitlendi! 21:00'de başlayacak

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kısa Babalar Günü mesajları 2019: Babalar için kısa ama öz ve anlamlı mesajlar ile sözler

Kısa Babalar Günü mesajları 2019: Babalar için kısa ama öz ve anlamlı mesajlar ile sözler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hastanede bulaşıcı hastalık paniği! Karantinaya alındı

Hastanede bulaşıcı hastalık paniği! Karantinaya alındı

Diyarbakır'da askeri personelin kaçırılması olayının şüphelisi yakalandı

Askeri personelin kaçırılması olayından aranıyordu! Böyle yakalandı

Bodrum’da uçak pistten çıktı! Havalimanı uçuşlara kapatıldı

Bodrum’da panik anları! Uçuşlara kapatıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çok sert tepki: Herkes haddini bilsin

Türkiye'den çok sert tepki: Herkes haddini bilsin

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 76 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 76 PKK'lı terörist öldürüldü

Son dakika! Kilis'te canlı bomba yeleği ve patlayıcı ele geçirildi

Kilis'te canlı bomba yeleği ve patlayıcı ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.