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Ekrem İmamoğlu, ortak yayın öncesi İsmail Küçükkaya ile görüşmesini anlattı

SEÇİM HABERLERİ  | 19.06.2019 17:57 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, ortak yayın öncesi moderatör İsmail Küçükkaya ile bir otelde bir araya gelmesiyle ilgili soruya, "Benim en fazla konuştuğum 2-3 dakika" dedi.

Ekrem İmamoğlu, ortak yayın öncesi İsmail Küçükkaya ile görüşmesini anlattı

Ekrem İmamoğlu, Üsküdar'daki programının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, ortak yayın öncesi moderatör İsmail Küçükkaya ile bir otelde bir araya gelmesiyle ilgili soruya, "Ben kronometre tutmadım. Benim en fazla konuştuğum 2-3 dakika. 45 dakika demedim. En fazla 15 dakika bir arada durduk. Bilemiyorum. 15 derim 16,20 ölçersiniz ona bir şey diyemem. Çok itibar etmeyin. Ben o ara buhar alıyordum sesimle ilgili. En fazla 3-5 dakika 2 cümle kurduk" diye konuştu.

“MESLEKİ AHLAKA AYKIRI BİR DAVRANIŞTA BULUNDULAR"

Ekrem İmamoğlu, “Güvenlik kamerası görüntülerini veren otele dava açacak mısınız" sorusuna ise, “Tabi her ne olursa olsun bir otelin ki biz en az 4 proje tanıtım toplantımızı orada yaptık. Hem merkezi olmasından ötürü hem de Taksim Meydanı'nın simgesel pozisyonundan ötürü. Ama bir otelin gizliliği esasları üzerinden çok büyük ayıp etmişlerdir. Ama dediğim gibi bir gizlilik adına bunu söylemiyorum. Benim dava açacağım bir durum da değil. Ama mesleki ahlaka aykırı bir davranışta bulundular" şeklinde cevap verdi.

“BEN HALEN ÇAY DAVETİNİ BEKLİYORUM"

İmamoğlu konuşmasının son bölümünde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile yaptığı ortak yayın sonunda rakibinin kendisini çaya davet ettiğini belirterek, “Program biterken son anda aklına geldi, biri mi işaret etti bilmiyorum. Çaya davet ettiler beni. Çaya davet ettim demekle olmuyor. Çaya davet için şu tarihte şuraya demeleri daha doğru olur. Ben halen çay davetini bekliyorum. Bu seçim günü de dahil. Seçim günü olmadı mı anlamını yitiriyor. Ondan sonra ben kendilerini Saraçhaneye davet edeceğim çay içmeye" ifadelerini kullandı. (DHA)

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