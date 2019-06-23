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Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı! İşte ilk açıklama

SEÇİM HABERLERİ  | 23.06.2019 12:22 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yenilenen İstanbul seçimleri için Beylikdüzü Haldun Taner İlköğretim Okulu'nda oyunu kullandı. Daha sonra kısa bir açıklama yapan İmamoğlu, çok güzel bir netice beklediğini belirtti. Binali Yıldırım'ın "Eğer bir İstanbullu kardeşimize, rakiplere bir yanlışlık haksızlık yaptıysak helallik istiyorum" sözlerine de yanıt veren İmamoğlu "Elbette herkes hakkını helal etsin, ama bundan sonra da aynı hataları yapmayalım." dedi.

Yoğun sevgi gösterileri arasında oy kullanacağı sınıfa güçlükle giriş yapan Ekrem İmamoğlu, 1382 nolu sandıkta oyunu kullandıktan sonra kısa bir açıklama yaptı.

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İmamoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

Milletçe yaşatılan bu hukuksuz süreci tamir etme saatlerindeyiz. Hem demokrasimiz adına hem İstanbul adına hem memleketimizdeki tüm seçimlerin meşruluğu adına bugün halkımız vicdanlarıyla karar verecektir. Günün sonunda her şey çok güzel olacak. Çok güzel bir netice bekliyorum.

YILDIRIM'A YANIT VERDİ

Elbette herkes hakkını helal etsin, ama bundan sonra da aynı hataları yapmayalım.

DSDSADASDAAD

Ayrıntılar geliyor...


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Beylikdüzü Ekrem İmamoğlu seçim Oy istanbul

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