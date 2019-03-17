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Ekrem İmamoğlu, Patrik Mutafyan’ın cenaze törenine katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2019 13:43 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Ermenileri Patriği II.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan’ın cenaze törenine katıldı. İmamoğlu, "Dünyaya iyi bir mesaj. İnançları ne olursa olsun bir arada olmanın, insanlığa bu tarz mesajlar vermenin, kalpleri yumuşatmanın ve inanç üzerinden insanların birbirini hor görmesinin ne kadar kötü bir şey olduğunu görmenin önemli bir anı diye düşünüyorum. Ermeni arkadaşlarımızın, dostların başı sağ olsun" dedi.
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan için Kumkapı’daki Meryemana Kilisesi’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Tüm İstanbul’un başı sağ olsun. Acılarını paylaştık. Aynı zamanda hem acı günde hem iyi günde bir arada olmanın burada dolu dolu mesajı verildi. Herkes katılmaya can attı. Güzel bir şey. Dünyaya iyi bir mesaj. İnançları ne olursa olsun bir arada olmanın, insanlığa bu tarz mesajlar vermenin, kalpleri yumuşatmanın ve inanç üzerinden insanların birbirini hor görmesinin ne kadar kötü bir şey olduğunu görmenin önemli bir anı diye düşünüyorum. Ermeni arkadaşlarımızın, dostların başı sağ olsun" dedi.

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