Ekrem İmamoğlu: Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da projelerini anlatıyor.
İmamoğlu'nun açıklamaları:
12 yaş altı tüm çocuklara ulaşımı ücretsiz yapacağız. 0-4 yaş arasında çocuğu olan anneleri ile birlikte ulaşımı ücretsiz hale getireceğiz. İlk yarım saat yapılan aktarmaların hepsi ücretsiz olacak. 25 yaş altındaki öğrenci olmayan tüm gençlerimiz ulaşımdan yüzde 40 indirimle yararlanacak.
150 MAHALLEDE ORGANİK TARIM TEŞVİKİ
İstanbul'da 150 adet kırsal nitelikli mahallemizi analiz ettik, buralarda mutlak organik tarımı teşvik edeceğiz. İstanbul toprakla buluşacak, nefes alacak. Sağlıklı gıda meselesi çok önemli. Bunu mutlaka çözüme kavuşturacağız. İstanbul'da yaşanan ölümlerin 4'te birinin nedeni kanser. Ana etken yediğimiz içtiğimiz. Hızlıca Kent Gıda Konseyi'ni kuracağız.
Biz kadınları ekonomik olarak mutlaka ama mutlaka güçlendireceğiz. Pek çok yoksul ev kadını evden üretim yaparak aile bütçesine katkı sağlamaya çalışıyor. Kadın Emeği Ofisi ile tüm kadınlara belediye kapıları da imkanları da ardına kadar açılacak. İBB, ev kadınlarının ürünlerini ulusal uluslararası pazarlarda alıcıya ulaştırmaya öncülük edecek. İBB Kadın Üretim Kooperatiflerini de şehir içinde üst seviyede destekleyecek.
"YENİ BİR MÜJDEYİ VERMEK İSTİYORUM"
Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum. 0-4 yaş çocuğu olan annelere, İBB Sosyal Tesisleri'nde de yüzde 40 indirim sağlayacağız. Bu kenti, bu şehri çocuklara geri vereceğiz. İBB'nin bu topluma hizmet eden bir tane kreşi yok. Şimdi herkes kreşlerden bahsediyor. Ne mutlu bize, aslında birinci hedefimize ulaştık. Sonrasında İstanbul'da kreşsiz mahalle bırakmayacağız, göreceksiniz.
Bu şehirde, Kadıköy'deki çocuk ile Bağcılar'daki çocuk eşit olanaklara kavuşuncaya kadar yılmadan bu yolda mücadele etmeye devam edeceğim.
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