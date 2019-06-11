HABER

Ekrem İmamoğlu: Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum

SEÇİM HABERLERİ  | 11.06.2019 11:29 | Son Güncelleme

CHP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, projelerinin tanıtımı yapıyor.

Ekrem İmamoğlu: Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da projelerini anlatıyor.

İmamoğlu'nun açıklamaları:

12 yaş altı tüm çocuklara ulaşımı ücretsiz yapacağız. 0-4 yaş arasında çocuğu olan anneleri ile birlikte ulaşımı ücretsiz hale getireceğiz. İlk yarım saat yapılan aktarmaların hepsi ücretsiz olacak. 25 yaş altındaki öğrenci olmayan tüm gençlerimiz ulaşımdan yüzde 40 indirimle yararlanacak.

150 MAHALLEDE ORGANİK TARIM TEŞVİKİ

İstanbul'da 150 adet kırsal nitelikli mahallemizi analiz ettik, buralarda mutlak organik tarımı teşvik edeceğiz. İstanbul toprakla buluşacak, nefes alacak. Sağlıklı gıda meselesi çok önemli. Bunu mutlaka çözüme kavuşturacağız. İstanbul'da yaşanan ölümlerin 4'te birinin nedeni kanser. Ana etken yediğimiz içtiğimiz. Hızlıca Kent Gıda Konseyi'ni kuracağız.

Biz kadınları ekonomik olarak mutlaka ama mutlaka güçlendireceğiz. Pek çok yoksul ev kadını evden üretim yaparak aile bütçesine katkı sağlamaya çalışıyor. Kadın Emeği Ofisi ile tüm kadınlara belediye kapıları da imkanları da ardına kadar açılacak. İBB, ev kadınlarının ürünlerini ulusal uluslararası pazarlarda alıcıya ulaştırmaya öncülük edecek. İBB Kadın Üretim Kooperatiflerini de şehir içinde üst seviyede destekleyecek.

"YENİ BİR MÜJDEYİ VERMEK İSTİYORUM"

Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum. 0-4 yaş çocuğu olan annelere, İBB Sosyal Tesisleri'nde de yüzde 40 indirim sağlayacağız. Bu kenti, bu şehri çocuklara geri vereceğiz. İBB'nin bu topluma hizmet eden bir tane kreşi yok. Şimdi herkes kreşlerden bahsediyor. Ne mutlu bize, aslında birinci hedefimize ulaştık. Sonrasında İstanbul'da kreşsiz mahalle bırakmayacağız, göreceksiniz.

Bu şehirde, Kadıköy'deki çocuk ile Bağcılar'daki çocuk eşit olanaklara kavuşuncaya kadar yılmadan bu yolda mücadele etmeye devam edeceğim.

Ayrıntılar geliyor...

PARTNEREn yakışıklı Türk erkekleriEn yakışıklı Türk erkekleri
Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıtBinali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsmail Küçükkaya tepkisi!MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsmail Küçükkaya tepkisi!
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu istanbul projeleri

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

Askere gitti! Son haliyle şaşırttı

Askere gitti! Son haliyle şaşırttı

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

YSK’nın gerekçeli kararı pazartesi açıklaması bekleniyor

YSK’nın gerekçeli kararı pazartesi açıklaması bekleniyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Anket şirketlerinden canlı yayında İstanbul seçim açıklaması

Anket şirketlerinden canlı yayında İstanbul seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki!

Diğer Haberler
Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsmail Küçükkaya tepkisi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsmail Küçükkaya tepkisi!

Ortak yayın duyurusunun ardından Binali Yıldırım'dan açıklama

Ortak yayın duyurusunun ardından Binali Yıldırım'dan açıklama

Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayının günü ve moderatörü belli oldu

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Binali Yıldırım'dan 'Kürdistan' açıklaması!

Binali Yıldırım'dan 'Kürdistan' açıklaması!

Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.