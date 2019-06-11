Ekrem İmamoğlu: Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da projelerini anlatıyor.

İmamoğlu'nun açıklamaları:

12 yaş altı tüm çocuklara ulaşımı ücretsiz yapacağız. 0-4 yaş arasında çocuğu olan anneleri ile birlikte ulaşımı ücretsiz hale getireceğiz. İlk yarım saat yapılan aktarmaların hepsi ücretsiz olacak. 25 yaş altındaki öğrenci olmayan tüm gençlerimiz ulaşımdan yüzde 40 indirimle yararlanacak.

150 MAHALLEDE ORGANİK TARIM TEŞVİKİ



İstanbul'da 150 adet kırsal nitelikli mahallemizi analiz ettik, buralarda mutlak organik tarımı teşvik edeceğiz. İstanbul toprakla buluşacak, nefes alacak. Sağlıklı gıda meselesi çok önemli. Bunu mutlaka çözüme kavuşturacağız. İstanbul'da yaşanan ölümlerin 4'te birinin nedeni kanser. Ana etken yediğimiz içtiğimiz. Hızlıca Kent Gıda Konseyi'ni kuracağız.

Biz kadınları ekonomik olarak mutlaka ama mutlaka güçlendireceğiz. Pek çok yoksul ev kadını evden üretim yaparak aile bütçesine katkı sağlamaya çalışıyor. Kadın Emeği Ofisi ile tüm kadınlara belediye kapıları da imkanları da ardına kadar açılacak. İBB, ev kadınlarının ürünlerini ulusal uluslararası pazarlarda alıcıya ulaştırmaya öncülük edecek. İBB Kadın Üretim Kooperatiflerini de şehir içinde üst seviyede destekleyecek.