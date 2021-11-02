Ekrem İmamoğlu rest çekti: Asla vazgeçmeyeceğim

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) temmuz ayı oturumunda, açılan metro hatları nedeniyle atıl kalan ve yıllardır mağdur olan minibüsler ile dolmuşların taksiye dönüşüm talebi 5 kez reddedildikten sonra 6'ıncı seferinde oybirliği ile kabul edilmişti.

750 minibüs ve 250 dolmuş olmak üzere 1000 aracın plakasının taksiye dönüşümü için eylül ayında İBB tarafından başvurular toplanmaya başlandı.

Bu süreçte yaklaşık 4 bin başvuru alındı. 4 bin başvuru arasından 1000 hak sahibi, Küçükçekmece’deki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi ile belirlendi.

"ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM"

Kura çekimi öncesinde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yoğun şekilde taksi sorunu yaşandığına dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu taksi sorununun çözümünü engelleyen akıl, hangi akıl ise ben o akılla kararlı bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğim. Asla vazgeçmeyeceğim. Sorunlara kulaklarımızı tıkayamayız, kafamızı kuma sokamayız. Bu şehir 1990'lı yılların başından 6-7 milyondan, 16 milyon resmi nüfusa, 20 milyon etkin nüfusa ulaşmıştır. Üç katı bir etkin nüfusa sahiptir İstanbul. Ama gelin görün ki taksi sayısı aynı. Ben sokakta gezdiğimde 10 vatandaşa rastlıyorsam 5'i taksiden şikayet ediyor.

Daha dün bir vatandaş dedi ki ‘ben korsan taksiye biniyorum.' Aynen böyle. Taksi yetmiyor çünkü. Bu kadar açık bir biçimde itiraf edilen ve bu kadar açık bir biçimde bir sorunu dile getiren vatandaşların bu soruna çözümsüz bir şekilde yaklaşan, uydurma bir yönetmelikle

UKOME'nin sandalye sayısını değiştirerek karar almamızı engelleyen o akılla İstanbul halkı adına hesaplaşacağım."

"BİR HAK OLUŞMUŞ, NEYE KARŞISIN?"

Minibüs ve dolmuşların taksiye dönüşümün sürecinin bu durumun somut bir örneği olduğunu dile getiren İmamoğlu “Allah aşkına niye 1 seneye yakın bekledi bu iş. Tamam herkese teşekkür edelim, eyvallah herkes oy birliğiyle karar verdi. O verilene kadarki ısrarımız, inadımız… Bir hak oluşmuş, neye karşısın? Dava da açıldı, bunları da biliyoruz. Tespitleri yaptıkça bu işin altından bakalım daha ne pis kokular çıkacak diye merak ediyorum” diye konuştu.

"GAZA GELECEK BELEDİYE BAŞKANI DEĞİLİM"

Taksiye dönüşümün devam edeceğini söylediği sırada salondan “1000 tane daha yap” sesleri yükseldi. Bunun üzerine İmamoğlu şunları ifade etti:

"Yanlış anlamayın, siz dediniz diye gaza gelecek belediye başkanı da değilim. Bilimsel çalışma, şeffaf çalışma yapıyoruz. Kaç yolcu biliyor, kaç yolcu binmiyor, hangi hatta eksik var, hangi hat zararda? Bunların hepsini odalarla yaptık. Yine beraber çalışacağız. Taksiciler Odası başkanı gelirse onunla da beraber çalışacağız.

Şimdiki gelmez, yarın Allah nasip eder başkası gelir onu da bilmem. Gelenle konuşuruz. Günün sonunda biz esnafla çalışıp doğruyu bulacağız.

Minibüsçümüzün de geleceğini konuşacağız. 2022 yılında benim minibüsçü kardeşim minibüsçülük işinin geleceğini bilecek. Değişim midir, dönüşüm müdür, yerine başka bir araç koymak mıdır? Sizin koşullarınız düzeltecek ne gerekiyorsa yapacağız. Sizin koşullarınız düzelecek, vatandaş da iyi hizmet alacak. Minibüsçümüzü de İstanbul’daki sistemin bir parçası yapmak zorundayız. İstanbulkart minibüste geçecek, bunu yapmak zorundayız."

"BU SESE KULAK VERİN"

1000 taksi ile birlikte İstanbul'da taksi sorununun bir nebze olsun rahatlayacağını belirten İmamoğlu UKOME'ye şu mesajı verdi:

"Ben İstanbulluyu 3-5 insanın plaka üzerinden -günlük esnafın alın teri kazanacağı parayı değil- rant elde etme düzeninden kurtaracağım. Devletimin, memleketimin hangi kurulunda, hangi makamında oturuyorsanız oturun, bu sese kulak verin.

Bizi, daha fazla bu işi sesli bir biçimde vatandaşın önüne sermek zorunda bırakmayın. Gelin bu işin usulüne göre aklı başında bir şekilde UKOME’de çözelim. İstanbul’u rahatlatalım."



