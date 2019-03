CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, sadece iki partinin değil, her partinin oyuna talip olduğunu söyleyerek "Ver oyunu kardeşim İmamoğlu’na. Vatandaş oy verecek ya şu an Ankara’daki hükümet kendine gelecek. ‘Biz ne yaptık’ diyecek, aynaya bakacak, kendini düzeltmeye çalışacak" dedi. 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Avcılar’da Rumeli ve Balkan camiasıyla kahvaltıda bir araya geldi. Kentin sorunlarından bahsedip çözüm önerilerini anlatan İmamoğlu, vatandaşlardan seçimlerde destek istedi.

"AK Parti’liler de bana oy verecek"

Her kesimin oyuna talip olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Bu yerel yönetim değişmesi işidir. Yapılmayan işlerin devreye alınması işidir, sizlerin aldatılmaması bu şehre asla ihanet edilmemesi, edenlerin de önüne geçme mücadelesidir. Dolayısıyla hepimiz sorumluyuz. Biz 5 bin yıllık dönemin bir dönemiyiz. Denizdeki kum tanesiyiz. Bu şehri hunharca aymazca perperişan edip çocuklarımıza torunlarımıza bırakma ihanetini engellemek zorundayız. Çok titiz davranacağız. Buradaki insanlarımız dahil olmak üzere İstanbul’un nitelikli insanlardan hazinesi olan her insandan faydalanarak ortak akıl ortak masa kurarak, ortak çaba göstererek göreceksiniz bu şehirde minimum yanlış, maksimum doğruları yaparak yol yürüyeceğiz. Ben yaptım, doğrudur, ben söyledim yapmak zorundasın anlayışını silip süpüreceğiz, artık biz var. CHP üyesiyim, CHP adayıyım, aynı zamanda ittifak partimiz var iyi partinin adayıyım, ama ben İstanbul’un adayıyım. Ben bütün İstanbullunun oyuna talibim. Sadece iki partinin değil, her partinin oyuna talibim. Aramızda kalsın AK Parti’liler de bana oy verecek" ifadelerini kullandı.