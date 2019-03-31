Ekrem İmamoğlu sandığından birinci çıktı

Ekrem \u0130mamo\u011flu\u2019nun oy kulland\u0131\u011f\u0131 Beylikd\u00fcz\u00fc Haldun Taner \u0130lkokulu'ndaki 1382 nolu sand\u0131\u011f\u0131n sonucu belli oldu. \nSand\u0131ktan \u0130mamo\u011flu'na 243 oy \u00e7\u0131karken Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m ise 60 oy ald\u0131.Kendi \u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc bilen kahinden \u015foke eden T\u00fcrkiye kehaneti!Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n yan\u0131ndan kim \u00e7\u0131kt\u0131\u015ei\u015fli\u2019de Mustafa Sar\u0131g\u00fcl\u2019e \u015fok